Profeco no recomienda estas marcas de cuadernos. Checa aquí cuáles son

El nuevo ciclo lectivo está cada vez más cerca y una de las principales herramientas del alumnado para que desempeñen un éxito son los cuadernos, por lo que adquirir con tiempo los útiles escolares puede ser un gran ahorro a tu bolsillo.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un estudio de calidad en cuadernos de tamaño profesional, de cuadrícula grande, con 100 hojas en sus diferentes presentaciones, sean cocidos, engargolados y con espiral, de los cuales 23 de ellos presentaron pasta plastificada y 12 no plastificada.

PEORES MARCAS DE CUADERNOS

En un análisis realizado por la Profeco se encontraron los siguientes resultados:

La marca Scribe (Incolors 1073 y Escolar Plus 7973) no indicaron en su información al consumidor, las dimensiones y gramaje de las hojas, y el New Wave FRS4127E no declaró gramaje.

Todos los modelos analizados utilizan papel de 50 a 60 g/m2, menos Scribe Línea Ejecutiva 1004023, que es de 75 g/m2. El Rayter Ecológico, mismo que según los datos cuenta con un gramaje de 50 g/m2; sin embargo, se encontró que en realidad es 7.5% menor.

Los cuadernos que presentaron menos resistencia en sus hojas al momento de borrar son las marcas Scribe e Incolors.

La marca que contuvo menos blanco en sus hojas fue Rayter Ecológico, ya que el papel de sus hojas es reciclado.

Las marcas Monky, Scribe Ecológico 3803, Convertipap, New Wave FRS4127E y Rayter Ecológico se detectaron manchas y escurrimiento de tintas en sus hojas.

Los cuadernos que presentaron menos resistencia ante su desprendimiento de hojas fueron Shot Point Plastificado, New Wave FRS4127E y Danpex LS7803.

El peor modelo que detectó Profeco, debido a su resistencia de pastas, es el New Wave FRS4127E.

Finalmente, los cuadernos con pasta no plastificada, se evaluó qué tan impermeables eran, y el que no fue muy bien evaluado fue Rayter Ecológico, pues fue el que absorbió más agua.