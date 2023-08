Profeco no recomienda estas marcas de concentrados para aguas de sabor

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un estudio de marcas de los concentrados de aguas de sabores horchata, jamaica y tamarindo que existen en el supermercado para validar qué productos cumplen con lo que prometen.

El estudio realizado encontró que la mayoría de los productos cuentan con un alto índice de azúcares, colorantes y conservadores, además, no cumplen con la normativa vigente.

Una marca de concentrados de jamaica cumplió con lo que les promete a los consumidores; es deliciosa. Tiene un precio ante el mercado de 54 pesos, además contiene ingredientes naturales como la flor de jamaica, canela y clavo.

Por otra parte, las marcas Tucán y Princesa no cumplen con la normativa; Tucán no cuenta con la información clara y Princesa no cuenta con el sello de exceso de calorías.

Las marcas "Deliciosa y Del Sol" cumplen con lo que prometen a los consumidores, tienen un precio de 700 pesos, cuenta con ingredientes naturales como la pulpa de tamarindo, canela y clavo.

Otros productos que fueron analizados por Profeco F-Díaz y Tucán no cumplieron con la normatividad, no incluye azúcares añadidos en su declaración y Tucán no cuenta con instrucciones específicas para su preparación.

· Ninguna marca cumple con lo que promete, la Deliciosa no presenta tabla nutrimental ni instrucciones de uso.

· Del Sol es peligroso para la salud si se toma en exceso, contiene jarabe de maíz de alta fructosa.

· La marca F-Díaz no presenta azúcares y en su presentación menciona que es 100 por ciento de fruta natural pero no cuenta con fruta.

· Fruti Wandys declaró un 31 por ciento de azúcares y contiene 12.6 por ciento, en su etiqueta menciona que cuenta con canela, pero en su producto no lo tiene incluido.

· Se recomienda a todos los consumidores preparar las aguas de manera natural ya que los concentrados cuentan con acidulcorantes y conservadores.

RECOMENDACIONES DE PROFECO

· Antes de comprar un concentrador de agua, verificar que cumpla con la normativa vigente

· Leer atentamente las etiquetas

· Evitar comprar concentrados que contengan altas cantidades de azúcar, colorantes y conservadores

Se recomienda a los consumidores que preparen de forma natural sus propias aguas de sabor usando ingredientes de forma natural, ya que es una forma más saludable y deliciosa de disfrutar una bebida refrescante.