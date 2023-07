Profeco NO RECOMIENDA esta marca de leche para consumo humano

Para considerar si es o no recomendable consumo humano, la dependencia federal señaló que la leche debe cumplir con requerimientos, establecidos por la Norma Oficial Mexicana (NOM) 155-SCFI-2012.

Asimismo, al formar parte de la canasta básica, tras un minucioso análisis, la dependencia federal recomienda NO CONSUMIR una marca específica del producto lácteo.

EL ANÁLISIS DE PROFECO

La leche, ya sea entera, ligth, deslactosada o desgrasada; sea cual sea su preferencia, y a fin de encontrar cuál es la que no es muy apta para consumo humano, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estudió varias marcas.

Para considerar si es o no recomendable consumo humano, la dependencia federal señaló que la leche debe cumplir con requerimientos, establecidos por la Norma Oficial Mexicana (NOM) 155-SCFI-2012.

En total fueron 20 marcas las que el laboratorio de Profeco evaluó, para lo cual consideró varios aspectos, como:

Proteína: La NOM para leche en México establece que el producto debe cumplir con una cantidad específica de proteínas y que el 80% fuera caseína.

natural. Energía y carbohidratos: Verificó el contenido de estos elementos en 250 mililitros (un vaso), por separado.

Calidad sanitaria: fue analizada a fin de detectar microorganismos de riesgo para la salud humana.

LA MARCA NO RECOMENDADA PARA CONSUMO HUMANO

Teniendo todos esos aspectos, y ya evaluados, la Profeco NO RECOMENDÓ para consumo la leche "Los 19 Hermanos", la cual es originaria de Jalisco.

Y es que este producto no cumple requerimientos mínimos y determinó que en realidad no es leche, sino una mezcla de grasas vegetales, además de que no contiene sólidos grasos.