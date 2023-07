Profeco: ¡No las compres! Estas son las tijeras que no recomiendan

El inicio de un nuevo Ciclo Escolar está cada vez más cerca y conlleva diversos gastos, entre ellos los útiles escolares.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un análisis para conocer las marcas de tijeras, algunas no prometen lo que indican, aquí te diremos qué marcas evitar comprar.

La Profeco realiza un estudio sobre calidad, precio y cumplimiento de norma de los útiles escolares, como lo son:

· Cuadernos

· Pegamentos

· Reglas

· Borradores

· Lápices

· Plumas

· Tijeras

· Plastilina

"Todos los productos cumplen excepto dos tijeras que incumplen con la norma y esas las vamos a retirar del mercado porque no se pueden vender" Resaltó la Profeco.

¿QUÉ TIJERAS NO PASARON LA PRUEBA?

De acuerdo con Profeco, las marcas "Maped" y "Kores" no cumplen con la norma NOM 140 SCFI 2017.

La marca Maped no se encuentra redondeada como lo indica la norma, mientras que la Kores no cuenta con los grados de ángulo filo, mencionó la Profeco.

"(La norma es) muy específica, para que no puedan herir a nadie, hay dos tijeras que incumplen con la curvatura de la punta, que es Maped y Kores y hay una que no se cumple con el grado del ángulo del filo y en ese caso es el único producto que tiene incumplimiento que nos lleva a retirar el producto, todos los demás artículos escolares unos mejores que otros, pero no requieren retirarse", mencionó.