Profeco: estos son los mejores celulares "económicos" para comprar en este 2023

Ya sea que tu celular funcione o no, pero deseas cambiar de equipo y no sabes por cuál, es importante que antes de que te dejes llevar por la mercadotecnia y tomes en cuenta el estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor para que puedas hacer una compra informada y no innecesaria de la que después te puedas arrepentir.

Es así que la Profeco realizó un estudio enfocado a evaluar los mejores dispositivos de telefonía que existen.

Actualmente las marcas compiten por ser uno de las mejores, es una carrera sin tegua donde buscan mejorar a la competencia, sin importar que sean de gama alta, (es decir que además de mantenerte informado cuente con las más recientes actualizaciones y aplicaciones), media o baja.

Si estás en busca de un nuevo celular de alta gama y que no sea caro, Profeco te recomienda las siguientes marcas:

· IPhone 14 – precio aproximado de 20 mil pesos

· Samsung Galaxy S22 – precio aproximado de 18 mil pesos

· Samung Galaxy ZFlip4 – precio desde 17 mil pesos

MEJORES CELULARES DE GAMA MEDIA Y BAJA

Estos dispositivos cuentan con un mejor rendimiento, calidad y su precio ronda en el rango de los cuatro a ocho mil pesos.

· Xiaomi Redmi Note 11

· Oppo Reno7

· Samsung Galaxy A13

· Motorola Edge 30

· ZTE Blade V40

· ZTE Blade L9

· Xiaomi Redmi Note 10

Profeco destacó que no es recomendable comprar un teléfono de alta gama para satisfacer necesidades, si no contar con un dispositivo cuyas funciones sean las que requiera cada persona.

CELULARES QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES

De acuerdo a Profeco los siguientes celulares incumplieron con las especificaciones estudiadas.

· Poco X4 Pro – no cuenta con la resolución 4k aunado a que sus políticas de devolución demoran mucho

· IPhone SE 2022 - es recomendable invertir en otro dispositivo de la misma marca debido al bajo rendimiento que presenta

· Redmi Note 11 Pro 5G – Su procesador es más lento que otro de la misma gama

Hasta aquí las mejores y los dispositivos de bajo rendimiento según Profeco, si te encuentras en planes de cambiar de dispositivo, lo más recomendable es invertir en un buen celular pero siempre tomando en cuenta tus necesidades de uso.