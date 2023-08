Profeco: Estos son los 4 graves riesgos que corres si circulas con una moto sin seguro

La Profeco en su más reciente edición de la Revista del Consumidor comenta que todas las motocicletas cuenten con seguro, el cual es obligatorio de acuerdo al Artículo 63B Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal.

Según un estudio, en 2021 el número de motocicletas que circulaban por todo el país es de más de 5 millones, donde el 10 por ciento fue de accidentes de tránsito donde se vieron involucradas varias motociclistas.



Ocho de cada 10 motociclistas no cuenta con este seguro.

¿QUÉ PASA SI NO CUENTO CON SEGURO DE PROTECCIÓN?

La Profeco se enfoca en cuatro consecuencias en caso de no contar con un seguro:

1.- Deberás paga. Si el accidente fue provocado por ti, tendrás que pagar la reparación de los daños que haya sufrido tu motocicleta y los del vehículo afectado

2.- Contratar los servicios de un abogado. Al no contar con la asesoría de un ajustador de seguros, no sabrás cómo actuar ante un accidente. En caso de que exista la imposibilidad de pagar el daño, o de que no se llegue a concretar un acuerdo, los involucrados deberán trasladarse a un Juzgado Cívico, o ante las instancias competentes por la posible comisión de un delito, y en su caso, deberán contratar los servicios de un abogado.

3.- La asistencia médica puede tardar en llegar. En caso de haber lesiones graves entre las personas involucradas esto podría poner en riesgo sus vidas; si ocurriera un fallecimiento el problema se agravaría.

4.- Multa por no contar con un seguro. Las autoridades estatales son las encargadas de establecer la multa. Por ejemplo, en la CDMX no contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil vigente te hace acreedor a una multa equivalente a 20, 30 o 40 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, lo que equivale aproximadamente a entre 2,074 hasta 4,149 pesos.

COBERTURA DE LOS SEGUROS

Los seguros para motocicletas ofrecen diferentes coberturas, en función de la aseguradora, como:

· Protección civil

· Robo total

· Protección legal

· Gastos médicos de los ocupantes

· Accidentes al conductor

· Asistencia vial

PRECIOS DE LOS SEGUROS POR ASEGURADORA

· Banco Azteca. 812 pesos

· Quálitas. Su precio es de 1939 pesos

· Wibe. Su precio es de 3,021 pesos

· Banorte. Su precio es de 3,085 pesos.

· GNP. Su precio es de 4,255 pesos

En caso de requerir asesoría o manifestar alguna inconformidad con tu seguro de responsabilidad civil, llama a la Condusef al 55 5340 0999 o al 800 999 8080, también puedes comunicarte vía correo electrónico a asesoria@condusef.gob.mx