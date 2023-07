Profeco: estás son las mejores marcas de colchones; son los más cómodos

Si eres de las personas que no descansa bien porque el colchón hace, no es cómodo, está roto o simplemente ya acabó su vida útil y no te brinda un descanso reparador, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio sobre las mejores marcas de colchones.

Y aunque sabemos que es un bien de consumo duradero que requiere de una inversión de consideración, sabemos que es importante para poder descansar y poder rendir en las actividades que diariamente debemos realizar.

En el estudio realizado por Profeco se enfocaron en varias marcas de colchones donde se evaluó la comodidad, resistencia, suavidad y sobre todo y muy importante la garantía.

MEJORES MARCAS DE COLCHONES

Si estás en buscan de un colchón que sea muy cómodo para que más que dulces sueños, tengas un descanso que te permita descansar aquí te decimos cuáles son los mejores:

· Stearns & Foster - Modelo Prince

· América Praga - Modelo CATA-170

· Sealy True Form - Modelo Duke (Microthane)

· Selther - Modelo Bochum Fresh

Las personas prefieren calidad y resistencia en sus colchones, te compartimos los mejores que evaluó Profeco:

· Sealy True Form

· Kentaurus (Microthane)

· Tempur Pedic Sealy

· Contour Supreme

MARCAS MÁS SUAVES

Si de suavidad se trata, Profeco consideró que las siguientes marcas son las que te permitirán dormir como un bebé.

· Serta - Modelo Serta One

· América - Modelo Amazing CADL-510

· Sealy - Modelo Crown Jewel Millionaire (Posturepedic)

· Sealy - Modelo Antonela

· Restonic - Modelo Passion

MEJORES GARANTÍAS

Ahora que si lo que buscas es un colchón que te brinde la seguridad de que si algo le llega a pasar, puedas hacer efectiva la garantía en años, las mejores opciones son:

· Selther (25 años)

· KLUFT (15 años)

· Simmons (15 años)

· Shelter (15 años)

Tener un sueño placentero es parte de tener una buena salud, por lo que te recomendamos tomar los siguientes tip de Profeco para que duermas mejor y que te cuerpo te lo agradezca.