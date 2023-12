Profeco: estas marcas de ropa son las peores, y unas son muy famosas

Cuando se trata de informar a la gente sobre la calidad de los productos y si son buenos o no, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se ha erigido como la autoridad en la materia, pues a través de su laboratorio, exhibe la calidad de los productos.

En ese tenor, y en busca del bienestar de las personas, la dependencia federal ha identificado y revelado las marcas de ropa dedicadas a la venta de moda desechable, prendas que se desgastan fácil y rápidamente.

Con este llamado de atención busca concientizar a los consumidores sobre la importancia de optar por ropa de mejor calidad, a fin de combatir la contaminación generada por la industria de la moda.

Y es que en una publicación de la Revista del Consumidor se detalló que varias marcas, tanto con presencia física, como en línea, destacan por ofrecer ropa de dudosa calidad, con duración inferior a "tres utilizadas", entre las cuales estás las más populares y son:

Bershka

C&A

Forever 21

H&M

Shein (esta última exclusiva de tienda en línea)

Además, Profeco identificó 44 marcas, entre las cuales están:

Bestseller, Cotton On, Esprit, Fashion Nova, Gap Inc., Giordano, Miss Selfridge, New Look, New Yorker, PrettyLittleThing, Pull & Bear, S. Oliver, Shasa, Urban Outfitters, Victoria´s Secret, Zaful y Zara, entre las más relevantes.

El estudio de calidad de la Procuraduría Federal del Consumidor reveló que estas marcas ofrecen productos de baja calidad y de poca duración, dado a la baja calidad de los materiales usados en su fabricación.

Además, son prendas altamente contaminantes, pues la mayoría de las fibras sintéticas utilizadas provienen del petróleo, como el poliéster, nylon, rayón o acrílico, que pueden tardar años en biodegradarse.

Este tipo de ropa, por su baja calidad y dificultad para ser reutilizada, tiende a contribuir significativamente a la contaminación ambiental.

Es relevante destacar que la mayoría de estas marcas elaboran sus productos en maquiladoras asiáticas, en países como Bangladesh e India, donde la mano de obra es barata.

Ahora, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la industria de la moda en el mundo ocupa el segundo sitio en contaminación, por sus procesos de producción contaminante y a la rápida eliminación de prendas.

Por ello, la Profeco comparte una serie de recomendaciones para realizar compras conscientes: