Profeco: Cómo asegurarte que recibes la gasolina completa

La economía de las familias se ven afectada por los incrementos de los combustibles y más aún si a esto le sumas que en ocasiones pudieras no recibir la cantidad de litros que pagaste, como cada vez que acudes a cargar el tanque de gasolina de tu vehículo.

Tal vez ya has notado que no siempre te brinda el mismo rendimiento entre una carga y otra a pesar de solicitar la misma cantidad, en este tema pudieran intervenir varios factores, uno de ellos es que posiblemente no nos den los litros completos.

Para evitar eso la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), nos recomienda los siguientes consejos para estar atentos y en caso de notar alguna irregularidad la podemos reportar ante ella, ya que es la encargada de sancionar a las gasolineras que no venden los litros completos.

La primera recomendación es hacer uso de la App Litro por Litro y así obtener la cantidad correcta de gasolina.

Cómo funciona Litro por Litro

Lo primero que debes hacer es descargar de la tienda "Play Store" la aplicación Litro por Litro, la cual identificarás con un ícono de color vino que contiene la imagen de un surtidor de gasolina, además debajo de su nombre encontrarás la leyenda "Procuraduría Federal del Consumidor".

Una vez en tu dispositivo móvil deberás concederle permiso para usar tu ubicación y listo ya podrás utilizarla.

Con ella podrás ubicar las gasolineras verificadas por la Profeco, cercanas a tu ubicación, y que sí te brindan los litros completos.

Otra forma de revisar que sea una estación confiable, además de la App, es checando que las bombas cuenten con el holograma pegado de la Unión de Verificación Acreditada (UVA) y Profeco.

Más recomendaciones para que la gasolina te rinda

Asimismo existen horarios para que la carga de combustible te rinda más, por ejemplo, ir a cargar en horas de menos exposición al sol para evitar que durante la carga la gasolina se evapore, por lo que se recomienda acudir a las gasolineras muy temprano por las mañanas o en la tarde noche.

Y por último la Profeco recomienda no pedir la gasolina por pesos, sino por litros; una manera más de asegurarnos de recibir los litros que pedimos.