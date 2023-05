Profeco calificó a dos famosos licores de caña

Un licor, se define como un producto obtenido mediante la fermentación alcohólica, destilación de jugos y otros derivados de la caña de azúcar de modo que conserve sus características y propiedades.

En estudio de calidad que efectuó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a 41 productos entre licores y destilados que se venden en México, dos famosos licores compitieron por ofrecer mejor calidad. Nos referimos a los licores de caña Tonayán vs El Jacalito.

¿PERO CUÁL ES EL MEJOR LICOR? TONAYAN O EL JACALITO

Para la realización del estudio la dependencia tomó en cuenta aspectos como: información ofrecida al consumidor, contenido neto, cantidad de alcohol, azúcares, contenido energético y presencia de componentes volátiles como metanol y aldehídos.

Esto fue lo que halló Profeco en estos dos famosos licores de caña: Tonayán y El Jacalito.

El licor de caña El Jacalito en su presentación de 960 mililitros, presentó información completa para el consumidor, ostentó 24 grados de alcohol y presentó 24.8. En relación a azúcares fue de 1.1 gramos por cada 100 mililitros y 141 kilocalorías por cada 100 mililitros en lo que se refiere a contenido energético.

En el caso del licor Tonayán, la Profeco le puso un 'tache' porque ostentó el símbolo de la Asociación Nacional de la Industria de Derivados del Agave (ANIDA), pese a que se trata de un licor de caña. Fuera de eso, el contenido neto estuvo dentro de lo expuesto en su etiqueta, presentó componentes volátiles, un gramo de azúcar y 140 kilocalorías por cada 100 mililitros.

Ambos productos son similares en cuanto a contenido neto y volumen de alcohol. Tonayán contiene una menor cantidad de azúcar y kilocalorías por cada 100 mililitros. Comparativamente en precio, Jacalito es uno de los más económicos de entre los productos evaluados.

Tonayàn vs Jacalito. Ambos productos son buenos de acuerdo a los resultados que obtuvo el Laboratorio para el Consumidor; sin embargo, si se desea disfrutar de cualesquiera de los dos licores de caña, la recomendación de la Profeco, es no excederse en el consumo y no conducir en caso de que haber ingerido de más estos productos.