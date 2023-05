Profeco analiza cuál es la mejor parrilla de inducción

Si tienes pensado adquirir una parrilla eléctrica de inducción, estás en lugar correcto para informarte bien antes de comprar, en el estudio realizado por Profeco se encontraron dos con calificación excelente y no creerás cuales son.

En el estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor se analizaron 8 modelos diferentes, según detalló el titular de la dependencia, Ricardo Sheffield, y mencionó que en la mayoría son productos de muy buen calidad, algunos presentaron problemas.

Pero lo mejor de esto es la conclusión a la que llegaron los analistas, y es que encontraron que una parrilla de estas eleva el costo en un 32% tan solo por la marca, a pesar que la calificación que obtuvo fue de muy buena, pero no de excelente como otra de menor precio. Así que infórmate para que no te engañen, la marca brinda un respaldo pero no es lo principal.

La parrilla de inducción de la marca Teka obtuvo la máxima calificación de excelente y su precio es de 14 mil 772 pesos, en tanto que otra de la marca Whirlpool llegó al grado de muy buena y sin embargo, su precio de venta es de 22 mil 999 pesos, lo que significa un aumento del 32%, tan solo por la marca, ya que el país de origen en ambos casos es el mismo, Italia.

Otra recomendación que realizó la dependencia es que si tienes planeado adquirir cualquier parrilla de inducción es ir buscando ollas de acero, puesto que sólo con ellas funcionan.

El estudio completo lo podrá encontrar en la Revista del Consumidor del mes de junio, además de otras recomendaciones para ahorrar con estas parrillas eléctricas a comparación con una de las tradicionales de gas.