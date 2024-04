Premian a ISA Corporativo por "RECORDandolos"

ISA Corporativo, a través de "RECORDandolos" logró que la tradición del Día de Muertos se llevara a un siguiente nivel con ayuda de la Inteligencia Artificial, haciendo que retratos de seres queridos de las personas participantes, "cobraran vida" a través de una animación, por lo que fue reconocida en la segunda edición de los Premios Alooh 2024.

Estos premios que celebran y reconocen los logros sobresalientes en la industria publicitaria Out Of Home (OOH), se entregaron en el marco del Foro Alooh! Latam, en el cual se expone la evolución y el crecimiento continuo de la industria publicitaria en la región latinoamericana.

LOS GANADORES

En la categoría de campaña con interacción tecnológica, el primer lugar lo obtuvo la empresa publicitaria colombiana Altermark, que logró combinar el fanatismo, la tecnología y la música de Bad Bunny en una campaña que estuvo fuertemente ligada a redes sociales, al utilizar mobiliario urbana con algunas frases de canciones del cantante puertorriqueño que finalizó, con una dinámica para ganar boletos para los conciertos dados en Bogotá, Colombia.

El segundo lugar lo obtuvo ISA corporativo, con la iniciativa "RECORDandolos", donde a través de la innovación, creatividad y pensando a lo grande, logró romper el Récord Guinness con la ofrenda virtual del Día de Muertos más grande del mundo, proyecto que consistió en convocar a la mayor cantidad de personas para que enviaran a una plataforma digital fotografías de sus seres queridos fallecidos, mascotas y aquellos a quienes quisieran rendir homenaje en una exhibición que se mostró en 19 pantallas del metro de la Ciudad de México.

El tercer lugar lo obtuvo la empresa brasileña Amplify, donde en unión con cerveza Pacífico, conjuntaron el ejercicio y la tecnología en un solo elemento publicitario para generar una experiencia única.

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

De igual forma, Alooh reconoció el trabajo detrás de grandes campañas publicitarias que lograron atraer la atención de las audiencias gracias a su creatividad.

El primer y tercer lugar de la categoría de "Mejor Campaña Creativa OOH", lo obtuvo el trabajo de Dentsu Creative con participación de Grupo Vallas, quienes optaron por enfocarse en la adaptación de HBO "The Last of Us", colocando un billboard en CDMX que rápidamente captó la atención, volviéndose viral en cuestión de minutos mediante redes sociales.

Así mismo, la empresa Inicative se llevó el segundo galardón gracias a su campaña enfocada en la película "Barbie", considerada la cinta más taquillera de 2023, al lograr hacer que la publicidad indoor mostrara de manera única los promocionales de la famosa muñeca.

En la categoría "Campaña de Sostenibilidad OOH", la empresa Hezagono, agencia publicitaria brasileña, brilló gracias a su proyecto de la mano de Heineken a favor del medio ambiente, exponiendo la responsabilidad social y el incitar al reciclaje de sus botellas.

El segundo en el podio fue la campaña mexicana entre BioBox y Garnier, donde, al poner centros de reciclaje de plástico en la Ciudad de México, lograron captar suficiente material para reciclar y así convertirlo en arte en conjunto con un taller de artesanos que lograban obras únicas ligadas a la cultura mexicana.

Y en tercer lugar, la agencia colombina Market Medios, logró implementar pantallas led como espectaculares donde se exponía la cantidad de energía ahorrada en comparación con otras actividades cotidianas que aportaban a la contaminación del aire.

El reconocimiento ´Hall of Fame´ se otorgó a Max Novoa, presidente fundador de Grupo Publimovil que ha estado 25 años en la industria publicitaria.