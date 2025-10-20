  • 24° C
Nacional / México

Por "tarea importante", Fernández Noroña solicitará licencia temporal del Senado

El legislador informó que se debe a una actividad importante, y el 21 de octubre detallará sus motivos, antes de hacerla efectiva el 24

Oct. 20, 2025
El senador de la República, Gerardo Fernández Noroña, del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), anunció que pedirá licencia a su cargo en la Cámara Alta para atender lo que calificó como "una tarea muy importante" que, aseguró, no es compatible con su labor legislativa.

Durante su videoconferencia habitual en redes sociales, el político y legislador aclaró que su ausencia será temporal, aunque no ofreció detalles sobre la naturaleza de la actividad que lo alejará del Senado.

"Es necesario, de veras. Es temporal, es importante la tarea, muy, muy, muy, muy importante. Demasiado, demasiado", insistió.

Fernández Noroña también anticipó críticas de la oposición y medios de comunicación tras su decisión, pero llamó a sus seguidores a no preocuparse por ello.

Adelantó que será el martes 21 de octubre cuando revele públicamente los motivos de su licencia, la cual se hará efectiva a partir del jueves 24. Con ello, busca poner fin a las especulaciones surgidas en los últimos días sobre su futuro político.

Edel Osuna
