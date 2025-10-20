  • 24° C
Nacional / México

Detienen a "El Pantano", presunto autor intelectual del asesinato de líder limonero en Michoacán

El presunto criminal portaba dos licencias de conducir y una credencial como productor dada por la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingan

Oct. 20, 2025
No se especificó cómo se llevó a cabo la captura.

Autoridades federales informaron la detención de Rigoberto López Mendoza, alías "El Pantano", acusado de ser el presunto autor intelectual del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de los citricultores del Valle de Apatzingán.

Al detenido también se le acusa de ser jefe operativo del cobro de cuotas de extorsión a productores de limón para el grupo criminal Los Blancos de Troya, aliados de Los Viagras y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según reportes de seguridad, "El Pantano", originario de Aguililla, Michoacán, operaba directamente las extorsiones a citricultores, una actividad criminal que ha golpeado con fuerza al sector agrícola de la región.

Durante su detención, el presunto criminal portaba dos licencias de conducir y una credencial como productor expedida por la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, misma que era presidida por la víctima, Bernardo Bravo Manríquez.

VINCULADO A CRIMEN ORGANIZADO Y A HOMICIDIO DE BERNARDO BRAVO

Las autoridades lo vinculan directamente con el asesinato de Bravo Manríquez, cuyo cuerpo fue localizado con un disparo en el rostro y signos de violencia en las inmediaciones de la presa El Rosario.

El crimen causó conmoción en el gremio limonero y generó condena por parte del gobierno municipal.

¿QUIÉN ERA BERNARDO BRAVO MANRÍQUEZ?

Bravo Manríquez fue un reconocido empresario agrícola y presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. Originario de una familia de limoneros, estudió Derecho en Monterrey y era una figura activa en la denuncia de extorsiones por parte de grupos delictivos como Los Viagras.

El Ayuntamiento de Apatzingán lamentó públicamente su asesinato y expresó solidaridad con su familia y el sector agrícola.

imagen-cuerpo

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre cómo se llevó a cabo la captura de "El Pantano", pero se espera que en las próximas horas el gobierno federal emita un informe oficial con más información sobre el caso y su posible impacto en el debilitamiento de las estructuras criminales en Michoacán.

César Leyva
César Leyva
