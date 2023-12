¿Por qué si hablo de un producto me sale publicidad en Internet?

La casualidad, a veces no lo es tanto, sobre todo cuando se trata de la publicidad que aparece cada día en el teléfono móvil. Y es que a decir verdad, quién no ha pasado por la situación de hablar sobre un producto en concreto y, como por arte de magia aparece reflejado en la pantalla del dispositivo.

Cada vez más los usuarios se siguen sorprendiendo cuando hablan sobre un artículo, entran a una aplicación móvil o página web y salen anuncios relacionados sobre la camiseta o pantalón que habían mencionado.

A simple vista parece que el smartphone escucha las conversaciones para que después muestre publicidad. Tanto es así que Google confirmó en una entrevista para la Cadena SER que los micrófonos siempre están encendidos, aunque el buscador reconoce que únicamente escuchan la palabra clave "Ok Google".

CLARIDAD

Dana Rezazadegan, catedrática del Departamento de Ciencias de la Computación e Ingeniería de Software de Swinburne University of Technology, expresó que la publicidad que aparece en Internet sobre los productos o experiencias que se están buscando en ese momento no se debe a que nos escuchen, ya que la gigante tecnológica no necesita hacerlo. La explicación es que todas estas búsquedas quedan registradas en las 'cookies' que se generan cuando se navega en Internet.

"La mayoría de nosotros divulgamos frecuentemente nuestra información en una amplia gama de sitios web y aplicaciones. Hacemos esto cuando les otorgamos ciertos permisos o permitimos que las ´cookies´ rastreen nuestras actividades en línea", indicó la autora.

De esta manera, se explicó por qué Meta no necesita el reconocimiento de voz para lanzar anuncios sobre los gustos específicos de cada usuario. Todo se debe a los permisos que se brindan a los sitios web, los cuales recuerdan los productos o experiencias que se han buscado con anterioridad.

CONSEJOS PARA NO SER ESPIADO

Si no quieres que tu teléfono móvil escuche tus conversaciones puedes desactivar los permisos de las aplicaciones, pero si quieres ir más allá, la experta recomendó algunos de los siguientes consejos: