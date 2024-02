¿Por qué AMLO ya no realizará giras al extranjero? Esto dijo el presidente

En una declaración durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que no tiene planes de realizar más viajes al extranjero antes de concluir su mandato.

Al ser cuestionado este lunes sobre la posibilidad de invitar al presidente argentino Javier Milei a México, AMLO enfatizó que tampoco tiene la intención de invitar a mandatarios o primeros ministros a menos que sea estrictamente necesario.

"No voy a invitar a muchos mandatarios, yo ya no voy a salir, solo si se realizara esta cumbre, no tengo pensado salir ya del país", señaló el mandatario.

DIVIDIRÁ AMLO EL RESTO DE SU MANDATO EN DOS ETAPAS

López Obrador detalló que le quedan siete meses en su mandato, los cuales dividirá en dos etapas: los próximos tres meses, que pronosticó entre risas estarán caracterizados por "altas temperaturas", y posteriormente el periodo de entrega-recepción.

"Entonces no voy a invitar a presidentes, primeros ministros, a lo mejor hay alguna excepción, tampoco lo descarto", agregó.

Pese a que dejó claro que no tiene planes de invitar al presidente Milei ni a ningún otro líder extranjero, López Obrador subrayó que mantendrá el respeto hacia otros países y sus pueblos, independientemente de las diferencias políticas.

"Aunque tengamos posturas distintas, como es obvio, fue electo por los argentinos y nosotros respetemos y queremos mucho al pueblo de Argentina", mencionó.

¿CUÁL FUE LA ÚLTIMA GIRA AL EXTRANJERO DE LÓPEZ OBRADOR Y EN DÓNDE FUE?

La última gira al extranjero de AMLO tuvo lugar en noviembre de 2023, cuando visitó San Francisco, Estados Unidos para participar en el Foro Económico de Asia-Pacífico 2023 (APEC).

Durante este evento, López Obrador sostuvo reuniones bilaterales con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.