Por esto debes apagar el Bluetooth de tu móvil cuando no lo estás utilizando

En los últimos meses, hemos visto y compartido valiosos consejos para fortalecer tu seguridad digital; por tal motivo, con tal de garantizar una mayor seguridad, te explicamos por qué se recomienda apagar el Bluetooth cuando no lo estás utilizando.

Aunque solemos mantener activas conexiones como el Wi-Fi y los datos móviles, desactivar el Bluetooth cuando no lo necesitas ofrece beneficios significativos, y aquí te presentamos tres razones clave para adoptar esta práctica.

PROTECCIÓN CONTRA ATAQUES EXTERNOS

La primera y más crucial razón para apagar el Bluetooth cuando no lo utilizas es la protección contra ataques externos, ya que la conectividad Bluetooth se ha convertido en una puerta de entrada común para el malware, y en los últimos años, los ciberdelincuentes han desarrollado diversos troyanos que aprovechan esta vía para acceder a tu dispositivo.

Recientemente, el Centro de Investigación de Ciencia Digital (Eurocom) identificó una vulnerabilidad en los protocolos Bluetooth conocida como "BLUFFS", dicha vulnerabilidad permite a los atacantes engañar a tu celular simulando ser otro dispositivo, como unos auriculares inalámbricos, para obtener acceso y comprometer tus datos privados, y al apagar el Bluetooth, especialmente en lugares públicos, reduces significativamente el riesgo de estos ataques, ya que el alcance de la señal Bluetooth es limitado a 10 metros.

MEJORA DE LA PRIVACIDAD

Además de reforzar la seguridad, apagar el Bluetooth cuando no lo estás utilizando preserva tu privacidad al evitar que otras personas te rastreen sin tu consentimiento. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California revela que si tu conexión Bluetooth está visible para otros dispositivos, existe un 95 % de posibilidad de que identifiquen tu smartphone.

Al mantener activado el Bluetooth en segundo plano, tu dispositivo puede ser identificado mediante pequeñas variaciones en la intensidad de la señal Bluetooth BLE, creando una especie de "huella dactilar" única de tu equipo.

AUMENTO DE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA

Finalmente, otro motivo convincente para apagar el Bluetooth cuando no lo estás utilizando es el ahorro de batería, pese a que el Bluetooth no es la conexión que más consume energía en un smartphone, apagarla cuando no la necesitas puede generar un ahorro de entre el 1 y 3 por ciento en la autonomía de tu dispositivo. Aunque este porcentaje pueda parecer pequeño, cualquier mejora en la duración de la batería contribuye positivamente a la experiencia diaria con tu smartphone.