Por estas razones no te piden el NIP en algunas compras de tu tarjeta

El Número de Identificación Personal (NIP) es una capa adicional de seguridad diseñada para proteger tus transacciones con tarjeta de débito o crédito.

Es por ello que generalmente se solicita al realizar operaciones en cajeros automáticos, pagos en terminales de punto de venta y en algunas transacciones en línea que requieren verificación adicional. Sin embargo, existen escenarios en los que no se te pide el NIP al hacer compras con tarjeta.

SITUACIONES QUE NO LA PIDEN

Pagos sin contacto

Existen algunas transacciones, especialmente en compras pequeñas, en las que se permite el pago sin contacto. Esta modalidad utiliza la tecnología NFC (Near Field Communication) para realizar transacciones simplemente acercando la tarjeta al lector. Para importes pequeños menores a 300 pesos, generalmente no se requiere ingresar el NIP para agilizar el proceso.

Transacciones en línea

Cuando se realizan compras en línea, a menudo se solicita el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad (CVV) para completar la transacción. En estos casos, no se requiere el NIP ya que no estás presente físicamente y no se está utilizando el chip de la tarjeta.

Transacciones recurrentes

Por suscripciones que han sido autorizados previamente, es posible que no se solicite el NIP en cada transacción subsiguiente, ya que la autorización inicial cubre los pagos recurrentes.

Compras en comercios de confianza

Algunos comercios o establecimientos con los que mantienes una relación estable y de confianza pueden tener políticas internas que eliminan la necesidad de ingresar el NIP para ciertos montos o tipos de transacciones.

Límite de Bancos

Es importante saber que la solicitud del NIP al hacer una compra con tarjeta puede variar según el banco emisor de la tarjeta y el tipo de tarjeta que se esté utilizando. Los bancos establecen diferentes límites de gasto para transacciones que requieran o no.

Es importante recordar que, aunque no se solicite el NIP en estas situaciones, las medidas de seguridad están implementadas de otras maneras.