Por estas 4 razones la CFE te puede cortar la luz

La energía eléctrica es una necesidad esencial en todas las viviendas, debido a que la mayoría de de dispositivos que utilizamos, requieren de esta fuente de electricidad.

En México, la prestación del servicio eléctrico recae en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y aunque se trata de un servicio público, los usuarios están obligados a cumplir con diversas responsabilidades para prevenir la posibilidad de quedarse sin suministro eléctrico.

¿POR QUÉ TE PUEDEN CORTAR LA LUZ?

1- Falta de pago: Si no abonas tu factura puntualmente, corres el riesgo de perder el servicio.

2- Consumo excesivo: La CFE establece límites de consumo, y el superarlos puede resultar en la suspensión del servicio.

3- Manipulación ilegal de instalaciones: Realizar conexiones no autorizadas o usar 'diablitos' puede llevarte a quedarte sin electricidad.

4- Incumplimiento en acuerdos de pago: Si acordaste un plan de pagos con la CFE y no lo cumples, es posible que te suspendan el servicio.

¿CÓMO RECUPERAR EL SERVICIO?

1- Pago del adeudo o ajuste pendiente: Primero, es necesario saldar cualquier deuda o ajuste pendiente con la CFE.

2- Pago de reconexión: Luego, debes abonar la tarifa de reconexión. Esta tarifa es de 58 pesos en servicios mensuales y 80 pesos en servicios bimestrales con cable a un hilo.

OPCIONES DE PAGO

Puedes realizar el pago de reconexión en los centros de atención a clientes, en los cajeros automáticos CFEmáticos o a través de una llamada al 071, donde también puedes solicitar que el cargo se añada a tu próxima factura.

Solicitud de revisión: Una vez completados los pagos, se generará una orden para una revisión en tu hogar y, posteriormente, se procederá con la restauración del servicio.

REPORTE

Hay ocasione en las que se pueden encontrar sin servicio eléctrico debido a problemas en el suministro, condiciones climáticas o apagones, no siempre se trata de atrasos en el pago.

En estos casos, es esencial notificar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que sus técnicos puedan atender y resolver la situación.

Para informar sobre la interrupción de suministro eléctrico, marca el número 079 y asegúrate de tener a mano los siguientes datos; número de servicio, número de cuenta, número de medidor, domicilio afectado, nombre del cliente y número de teléfono.

En otro de los casos también puedes comunicar la falta de luz en cualquier Centro de Atención a Clientes de la CFE o por medio de la página CFE Contigo.