Polémica en Mazatlán: buscan prohibir bandas en playas y causan debate en redes

Mazatlán es una de las playas del Noroeste de México con mayor afluencia de turistas, tanto nacionales como internacionales. Es considerado un destino turístico muy concurrido que atrae la atención de múltiples personas todo el año, principalmente en las vacaciones de Semana Santa.

Se ha desatado una polémica en redes luego de que se difundiera un video donde se muestra a turistas extranjeros que intentaban disfrutar de un concierto en el Condominio Camino al Mar, el cual tiene una vista frente a la playa.

El concierto fue interrumpido por el inminente sonido de una banda que tocaba sobre la arena, siendo contratada por otro grupo de personas que disfrutaba de sus vacaciones. Se puede apreciar el gran contraste del sonido de los instrumentos en el mismo lugar.

Esto abrió al debate, principalmente en la red social X, por medio de un hilo del usuario @YosoyJames, sobre la gentrificación que ha llegado incluso a este lado del Pacífico mexicano.

Por su parte, El Condominio Camino al Mar ha sido objeto de fuertes críticas por el anuncio que se colocó en sus instalaciones con el propósito de prohibir a las personas que se encuentran alrededor de contratar a los músicos en la playa.

Algunos de los comentarios que se han popularizado dentro de esta polémica resaltan que la música de banda es uno de los emblemas que conforman la experiencia de visitar Mazatlán, por lo que usuarios no están de acuerdo con que se busque prohibir.

Por otro lado, empresarios del sector hotelero dieron a conocer su postura también a través de redes sociales.

´Sólo 1 de cada 50 huéspedes gustan de banda´, Double Three By Hilton se suma a la regulación del ruido en Mazatlán

El Gerente del hotel Double Three By Hilton de Zona Dorada en Mazatlán, Ben Berdejo afirma que la queja más grande que tienen de sus turistas es el ruido, no sólo...