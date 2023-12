Pleito en la mañanera: Reportera sonorense se enfrenta a AMLO

Este miércoles, la periodista Reyna Haydeé Ramírez y el presidente Andrés Manuel López Obrador protagonizaron una acalorada discusión durante la conferencia mañanera, luego de que la comunicadora le cuestionara diversos temas sobre seguridad y le señalara la falta de reporteros "de la oposición" en sus conferencias matutinas.

Ramírez fue de las primeras en hacer uso de la palabra; sin embargo, desde la primera pregunta hubo diferencias entre ambos.

Por casi una hora, la reportera independiente de Sonora cuestionó duramente a AMLO sobre la estrategia del Gobierno Federal que utiliza para hacerle frente al crimen organizado, tomando como ejemplo lo ocurrido el pasado viernes en Texcaltitlán, Estado de México.

¿Por qué México ha llegado a que los ciudadanos intenten defenderse ellos mismos? ¿Dónde está el Estado, presidente? Porque no sólo en Texcaltitlán, está Guerrero, está Michoacán", cuestionó la periodista.

Al respecto, AMLO contestó que las cosas ya no son como ella lo afirma y aseguró que su Gobierno trabaja todos los días para que la seguridad y la paz sean garantía para los mexicanos, y señaló que ya no es el tiempo de las autodefensas.

"Ya no es así como tú lo dices, y ya no pega ese cuestionamiento", dijo el presidente, a lo que la comunicadora contestó: "Por lo menos en Sonora sí".

"No, y fíjate que a mí la gente me dice todo, pero eso son invenciones. Y yo las respeto. Estás inventando, o yo soy el que no conozco o no estoy enterado de lo que está pasando, o no recojo el sentimiento de la gente. Aquí, los que estamos desde las 6 de la mañana recibimos el reporte de lo que sucede en el país, de 6 a 7, no sólo es tu opinión.

¿Conoces de algún presidente que haya atendido el tema de seguridad todos los días, que haya recibido de lunes a viernes de 6 a 7 de lo sucedido en las últimas horas en el país?, refirió el presidente.

ASÍ CONTINUÓ LA DISCREPANCIA ENTRE AMLO Y REYNA RAMÍREZ

Reyna: Ninguno hablaba de que se reunieran, el peor fue el de Calderón. Pero, ¿de qué le sirve a los ciudadanos si vemos lo de Texcaltitlán?

AMLO: Si no nos reuniésemos todos los días...

Reyna: estuviese peor el país.

AMLO: Sí. Ayuda el que estemos apoyando, atendiendo el problema todos los días.

Reyna: ¿De qué le sirven las estadísticas a la ciudadanía?

"¡Ah!, si hoy en la Ciudad de México sales en la tarde, vas a ver cuánta gente hay en la calle .Y si tú vas a las colonias de clase media, clase alta, te vas a encontrar muchísima gente en la calle. Lo que no se veía en la ciudad... Qué bueno que podemos tener este intercambio de puntos de vista porque así ayuda mucho", dijo AMLO.