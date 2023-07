Piden a AMLO resolver problemática de casetas

En el marco de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Sonora este fin de semana, diversos sectores y organizaciones le hicieron un llamado a que resuelva el problema de la carretera de cuatro carriles y las casetas de cobro.

Mujeres Activas por Cajeme, Movimiento por el Libre Tránsito, Canacintra, Unión de Transportistas de Carga de Sonora y Sinaloa, hoteleros y restauranteros, entre otros, son los que piden que el mandatario nacional cumpla lo que prometió en su campaña.

"Ya va a terminar este sexenio y, en lugar de solucionarse la problemática, las autoridades federales se han dedicado a realizar espectaculares operativos policíacos contra quienes toman las casetas de manera pacífica", dijo Alfonso Canaán Castaños, dirigente del Movimiento por el Libre Tránsito.

Señaló que Caminos y Puentes Federales no ha cumplido el acuerdo del chip, con el que todos los residentes sonorenses quedarían exentos de pago en las plazas de cobro de la entidad.

Subrayó que en Sonora "se viola el derecho constitucional de libre tránsito con las ilegales casetas de peaje, además de que otro delito es que no haya vías alternas con las debidas especificaciones, y las que las autoridades dicen que hay, no lo son, no están aptas para vehículos pesados y tienen demasiados riesgos de accidentes".

El vocero del MLT criticó también el hecho de que varios participantes que iniciaron una lucha contra las casetas, en el 2017, y que hoy ocupan puestos legislativos y posiciones estratégicas en los tres niveles de gobierno, "abandonaron el movimiento y ahora se han dedicado a reprimir, en lo que es una total incongruencia".

"Así que, por todo lo anterior, es que pedimos al presidente de la República a que de una vez por todas intervenga en este asunto, lo atienda y lo resuelva, porque se trata de una causa justa", reiteró Alfonso Canaán.