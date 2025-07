Pensión Bienestar: ¿Qué beneficiarios cobran hoy 3 de julio?

La Pensión Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de México que busca brindar un monto económico a diferentes sectores de la población que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Durante este mes de julio se hará la entrega del pago correspondiente al bimestre julio-agosto 2025; y a lo largo de este jueves 3 de julio, algunos beneficiarios podrán recibir su dinero.

El calendario de pagos correspondiente a este bimestre fue compartido por la Secretaría del Bienestar, esto con el fin de que los beneficiarios superan el día en que verían reflejado su pago dependiendo del programa al que estén inscritos. Este monto será depositado directamente en la tarjeta del Bienestar de cada persona inscrita en la fecha señalada según el calendario.

¿QUIÉNES RECIBEN SU PAGO DE LA PENSIÓN BIENESTAR ESTE 3 DE JULIO?

Según el calendario de pagos compartido por la Secretaría del Bienestar, durante este jueves 3 de julio, los beneficiarios de la Pensión Bienestar que recibirán su pago serán aquellos cuyo primer apellido comienza con la letra "C". Esto siguiendo el orden señalado por las autoridades; sin embargo, este pago se divide en dos días: jueves 3 y viernes 4 de julio.

Los programas de la Pensión Bienestar que realizarán sus depósitos durante el jueves 3 y viernes 4 de julio, son:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos

Apoyo para Madres Trabajadoras: entre mil 650 y 3 mil 720 pesos, según el número de hijos o hijas

¿QUÉ HACER SI NO RECIBÍ MI PAGO DE LA PENSIÓN BIENESTAR?

En caso de que haya pasado la fecha de pago y no se haya recibido el pago correspondiente a la Pensión Bienestar, los beneficiarios deberán de verificar su cuenta con el fin de asegurar que no se haya depositado el pago. Por otro lado; si no se ha dado el dinero, se podrá llamar a la Línea del Bienestar (800 639 42 64) o al Banco del Bienestar (800 900 99 99) para reportar el problema y solicitar asistencia.