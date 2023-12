Pensión Bienestar: Estos adultos mayores les dirán adiós a los 6 mil pesos bimestrales; este es el motivo

Con noviembre concluyó la dispersión de recursos para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, programa insigne de la administración de Andrés Manuel López Obrador, con el que pretende que este sector poblacional acceda a una mejor calidad de vida.

Aunque ya terminó la entrega de recursos, y a fin de que las personas de la tercera edad que entre noviembre de 2023 y junio de 2024 cumplen 65 años de edad y no están inscritas para recibir el beneficio, se registren, inició el periodo de inscripciones.

Este plazo para ser parte de quienes reciben este apoyo es del 4 al 23 de diciembre, y por estricto orden alfabético con el primer apellido.

El programa tiene como fin brindar un apoyo económico que contribuya a que los adultos mayores mejoren su calidad de vida, y que hagan frente a gastos prioritarios, como la compra de despensa, medicinas y servicios del hogar.

Así las cosas, el calendario para registro a fin de recibir la Pensión Bienestar quedó de la siguiente manera:

Lunes 4, 11 y 18, letras A, B, C.

Martes 5, 12 y 19, letras 5, 12 y 19

Miércoles 6, 13 y 20, letras I, J, K, L, M

Jueves 7, 14 y 21, letras N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 8, 15 y 22, letras S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 9, 16 y 23, todas las letras

Domingo 10 y 17, todas las letras.

¿QUIÉNES NO RECIBIRÁN LOS 6 MIL PESOS EN EL PRIMER BIMESTRE DE 2024?

Ahora bien, a partir de enero de 2024 los beneficiarios de la Pensión Bienestar recibirán en su recurso un aumento del 20 por ciento, para pasar de los 4 mil 800, a 6 mil pesos.

Sin embargo, existe un grupo de beneficiarios que no recibirán el apoyo, ya que existe un trámite que es crucial realizar: y es que si solicitaste cambio de tarjeta y no la has recogido, entonces no podrás acceder a tu dinero, pues este será depositado en la nueva tarjeta.

Además, si acude por su plástico, tendrá que esperar un lapso de 15 días hábiles (sin contar sábados ni domingos) para que esta automáticamente se active; una vez que esto pase, la buena noticia es que podrás acudir por tu dinero acumulado.

CÓMO Y DÓNDE RECOGER TU TARJETA BIENESTAR

A fin de que no pierda más tiempo para recoger su Tarjeta Bienestar, los beneficiarios deberán seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Secretaría de Bienestar

Ingresa tu CURP

Busca el Módulo de Rezagados que te corresponde

Ahí se te indicará que documentación requieres para efectuar el proceso.

Así las cosas, esperamos que esta información te sea de utilidad, a fin de que puedas contar con ese dinerito que, en la cuesta de enero, no cae nada mal.

Si se te pasó el plazo para recoger tu tarjeta del @bbienestarmx, te guiamos paso a paso para que cuentes con tu medio único de pago de los #ProgramasParaElBienestar. ??



¡Acude por tu plástico y asegura tu apoyo sin contratiempos!



Detalles: https://t.co/50WqPXEuKj pic.twitter.com/oaRfN5hoII — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) December 3, 2023