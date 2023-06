Pensión Bienestar 2023: Por este motivo alguno adultos mayores no podrán cobrar en julio

Las personas afiliadas al Programa de la Pensión Bienestar están próximas a recibir el beneficio correspondiente al bimestre julio-agosto, por la cantidad de 4 mil 800 pesos, sin embargo, hay quienes no podrán cobrarlo, aquí te decimos el motivo.

La Secretaría del Bienestar inició en diciembre de 2022 el proceso de entrega de las tarjetas de la dependencia federal, para que los 11.4 millones de beneficiarios del programa pudieran recibir el depósito correspondiente en ella, a partir del mes de julio de 2023, y evitar así intermediarios.

Debido a esto quienes, por alguna razón no realizaron el trámite de bancarización para obtener el plástico no recibirán el pago correspondiente a julio y agosto, ya que según detalló Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia, solo se realizará el depósito a las tarjetas que ya han sido entregadas.

Cabe recordar que el pasado 31 de mayo se finalizó el periodo de entrega de tarjetas Bienestar, por lo que si no recogiste tu plástico serás de los que no obtendrán su beneficio.

"Nosotros no depositamos a la nueva tarjeta hasta que este plástico haya sido recibido, por eso es muy importante que acudan de manera inmediata quienes todavía no van por su tarjeta. Si tienen alguna dificultad para ir por ella, notifiquen a la Secretaría del Bienestar a través de la página web o llamándonos a la Línea del Bienestar", detalló Montiel Reyes.

¿Qué hacer si aún no tengo mi tarjeta Bienestar?

Es muy importante, si aún no has recogido tu tarjeta Bienestar, entra a la página de la Secretaría del Bienestar, para checar que módulo de rezagados se encuentra más cercano a tu ubicación, para recoger tu plástico y no quedarte fuera del beneficio de la pensión.