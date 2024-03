¿Pasarás Semana Santa en tu casa? estas son las actividades que puedes realizar

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina, y si no tienes planes o no quieres salir de tu casa, no te preocupes, siempre hay muchas formas de disfrutar de momentos especiales en familia.

Aunque los viajes y las escapadas suenan tentadores, muchos optan por quedarse en casa para disfrutar de momentos de calidad juntos, y eso también puede ser emocionante.

ACTIVIDADES QUE PUEDES HACER EN CASA EN SEMANA SANTA

Día de piscina inflable

Si crees que ya hay mucha gente en la playa, seguro estás en lo cierto. ¿Qué mejor que una piscina privada en la comodidad de tu casa? Consigue una piscina de inflar, llénala de lo que quieras, estira toallas en el suelo. Si tu casa tiene terraza aprovecha un día de sol, y prepara unos ricos cócteles, paletas, ensalada de frutas. ¡Lo que más le guste a tu familia!

Cocina recetas nuevas

Estos son los días perfectos para experimentar en la cocina con su familia. Arma una carta con diferentes menús para elaborar juntos. Incluye la comida favorita de cada uno, preparaciones diferentes e inusuales.

¡A desempolvar los recuerdos!

Si eres de los que tiene las fotos en formato digital, una opción puede ser explorar herramientas online para crear videos, álbumes interactivos y collages. Organiza y de paso aprende nuevas habilidades.

Maratón de películas y series

¿Qué mejor que hacer palomitas y verse una película o serie? Este es un plan que muchas personas prefieren en temporada de vacaciones, genera mucha tranquilidad y bienestar. Elije tu película o serie favorita y a disfrutar, nada como echarse a la cama y gozar de tu género favorito.

Saca el artista que lleva adentro

Hacer manualidades, pintar, escribir o componer música. Opciones para trabajar la creatividad hay muchas. Este es uno de los planes en Semana Santa para hacer de forma individual o con toda la familia, como prefieras.

Cuando hayan realizado varios proyectos pueden montar una galería de arte y exponer cada uno de los trabajos. Socializar el proceso y los materiales que usaron también ayuda a desarrollar otras aptitudes comunicativas y afectivas. Aplica para adultos y niños.

Ahora ya lo sabes, no es necesario salir tan lejos en Semana Santa para divertirte en familiar en tu hogar.