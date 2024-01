Pareja de adultos mayores son atacados hasta la muerte por su perro pitbull

Una pareja de personas de la tercera edad fue atacada hasta la muerte por su propia mascota, un perro de raza pitbull.

De acuerdo con la información, el trágico incidente se registró en el municipio de Torreón, Coahuila, y fue reportado por el hijo de la pareja.

Medios coahuilenses informaron que el lamentable hecho ocurrió en una casa de la colonia Nueva Aurora, y el reporte fue atendido por elementos cuerpos de rescate y de seguridad.

De acuerdo con el hijo de los esposos, este acudía con regularidad a visitar a sus padres, por lo que tremenda sorpresa se llevó cuando encontró a sus progenitores muertos y con heridas provocadas, presuntamente, por el animal.

Las víctimas de esta tragedia fueron identificadas como Armando y Rosavelia, de 76 y 82 años de edad, respectivamente.

Por su parte, paramédicos de Cruz Roja acudieron a atender a los esposos; sin embargo, determinaron que carecían de signos vitales.

En cuanto al pitbull, este fue asegurado por elementos de Control Canino, que lograron atraparlo y lo llevaron a área antirrábica que se localiza en la Jurisdicción Sanitaria No. 6, donde permanecerá lo que dure la investigación, y será supervisado.

¿SON PELIGROSOS LOS PERROS PITBULL?

De acuerdo con algunos sitios web, los perros de raza pitbull son enérgicos y poderosos, pues poseen una mandíbula potente, con cierre de tijera.

Este animal puede adoptar actitudes violentas, pero si los propietarios de la mascota tienen responsabilidad, evitarán situaciones que podrían ser peligrosas tanto para ellos, como para otras personas.

Entre las acciones que pueden detonar la agresividad el perro están: castigos físicos, reñir a la mascota en exceso, ser agresivos delante del can, no darle bien de comer y hasta no ejercitarlo correctamente.