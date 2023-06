Ola de calor incrementa el recibo de luz

La ola de calor que se ha presentado en diferentes regiones del país sigue causando estragos, además de las afectaciones a la salud, también las preocupaciones se incrementan por la llegada de los recibos de luz.

Y es que algunos usuarios de la Comisión Federal de Electricidad ya han reportado que los cobros que les han llegado son demasiado elevados como el caso de doña Angy, quien es una vecina de la comunidad de Kanasín, Yucatán.

Angy Cuevas, se mostró muy sorprendida cuando el recibo de la CFE le llegó de casi 10 mil pesos, cantidad que deberá pagar, ya que no le harán ajustes en la paraestatal según le dijeron; y lo que más le asombra es que su casa es pequeña y tiene solo lo indispensable.

"Soy una vecina de Kanasín que está preocupada, los recibos se han ido incrementando, esta vez me llegó muy elevado, de casi 10 mil pesos, no tenemos casa de dos pisos, con piscina, con bombas o muchos climas para que llegue tan elevada nuestra luz, el bimestre pasado pagué 2,000 y aunque fue mucho, consumí lo mismo y llegó el triple, yo creo que los apagones que se han registrado influyen, todo está descontrolado", comentó la angustiada usuaria.

Según contó la señora, en su casa solo tiene un pequeño aire acondicionado, un televisor, dos ventiladores y un refrigerador, por eso no entiende él porque del incremento tan abismal, además que reportó que el servicio por parte de la Comisión ha estado pésimo.

Cuando la señora Cuevas vio el recibo de luz, acudió a las oficinas de la CFE para levantar un reporte, donde le dijeron que estaba correcto y que lo tenía que pagar porque era la energía que había consumido.

"La CFE me dijo que no me va a dar oportunidad, que lo tengo que pagar y yo ante esta situación me siento impotente, pues tenemos que trabajar horas extras, duplicar turnos para conseguir el dinero, porque con un salario base de 2,500 a la semana, ya son 10 mil al mes, como cree que vamos a sacar para la luz", argumentó.

En la misma situación de doña Angy se encuentran varias familias de la ciudad de Mérida, Yucatán; donde se tienen quejas al por mayor debido a los constantes apagones y fallas en el servicio, además de los cobros que les parecen excesivos, e incluso han realizado manifestaciones y cierres de calles.

Cabe resaltar que Yucatán rompe récord con temperaturas por más de una semana arriba de los 40 grados y con sensación térmica de hasta 50 grados, por ello los habitantes buscan como mitigar el calor, lo que ha afectado severamente sus bolsillos.