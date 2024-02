No veo hacia adelante un narcoestado: AMLO rechaza que el crimen vuelva a dominar a México

En la mañanera de este viernes dos de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que en un futuro el país regrese a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada.

"No veo el que vayan a ver asesinatos políticos como el que se dieron en algún tiempo, toco madera, y no veo que se vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada, no veo hacia adelante un narcoestado", expresó AMLO.

PANORAMA

López Obrador no prevé que en México existan problemas en el futuro, donde descartó una crisis financiera como la que ocurrió en el año de 1994.

"No deseo que eso suceda, no pienso que vaya a haber problemas en el futuro, va a ser muy bueno el porvenir para México y su pueblo, estoy convencido de eso, muy consciente. Desde luego se van a seguir enfrentando problemas, pero nada grave", dijo AMLO.

"No veo por ejemplo una crisis económica financiera como la que se padeció al término del gobierno de Salinas y la entrada del de Zedillo, no veo eso, no veo tampoco el que vayan a haber asesinatos políticos como se dieron en un tiempo", refirió López Obrador.

FUTURO DEL PAÍS

El mandatario federal se mostró optimista de cara al futuro del país, donde prevé que en el México siga con su desarrollo.

"Veo un país que va a seguir progresando, con su pueblo trabajador, excepcional, utilizando racionalmente sus recursos naturales, exaltando cada vez más, porque esa es la grandeza de México, sus culturas. Este país es una potencia cultural en el mundo", declaró AMLO.

"Estoy optimista y nos faltan cuatro meses exactamente el dos de junio van a ser la elecciones. Estábamos viendo en la mañana de las elecciones de hace seis años y se movía más el país, había más movimiento incluso confrontación, lo que pasa es que se olvida eso, ahora está bien", manifestó el presidente.