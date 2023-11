"No soy narco", afirma Rubén Rocha Moya en mañanera de AMLO

En la mañanera de este martes 14 de noviembre, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya aclaró que no tiene relación con el narcotráfico y que lo han tratado de vincular con actividades delictivas solo por haber nacido en Badiraguato, municipio considerado como cuna de los narcos.

"Desde que gané la gubernatura me han dicho que soy narco, porque soy de Badiraguato, pero no, no me he dedicado nunca a eso, estoy alejado de eso. Nunca me llegaron a mí las tentaciones en ese sentido y voy seguido a Badiraguato", expresó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

CLARIDAD

Al acompañar a AMLO en la conferencia de prensa en el marco de su visita a la entidad, Rocha Moya aseguró que López Obrador ha sido muy generoso con Sinaloa, y por eso, consideró que es el estado que más lo quiere.

El gobernador Rubén Rocha Moya expuso que la vivienda donde habita actualmente la sigue pagando vía Fovissste.

"Cualquier otra alusión que tenga que ver con la relación nuestra en ese sentido no hay absolutamente nada, es más donde yo vivo, la casa de ustedes, no vivo en casa de gobierno, la estoy pagando al Fovissste a mi edad, todavía no la he terminado de pagar. Nadie puede presumir que nosotros nos dedicamos a cosas ilícitas, toda mi vida me he dedicado a la educación", precisó Rocha Moya.

GESTIÓN

El gobernador Rocha Moya reveló que el sábado pasado realizó una encuesta que arrojó como resultado que el 80 por ciento de los sinaloenses aprueba su gestión.

Rocha Moya dijo que también la aprobación al gobierno de López Obrador se debe a diversas obras que ha impulsando en Sinaloa, como la construcción de una presa en la que se han invertido 20 mil millones de pesos.

"Nunca ha habido un presidente que le meta tanto a la agricultura, como a nosotros", destacó Rocha Moya.