No se debe nada, el Tren Maya se construyó con inversión pública y no a crédito: AMLO

En la mañanera de este viernes 15 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que el Tren Maya se construyó con inversión pública no con crédito.

"Y vamos a informar en su momento sobre la inversión que no es un gasto, porque también no hay una obra así con estos costos en el mundo. Y también decir que no fue crédito, que fue inversión pública, no se debe nada del Tren Maya", expresó AMLO.

Durante su gira por Campeche, López Obrador manifestó que la megaobra contó con el apoyo de la gente, así como de presidentes municipales, y del gobierno estatal.

AMLO también destacó que para su construcción se llegaron a contratar a cerca de 100 mil trabajadores en todo el país.

" Esto se debe al esfuerzo de mucha gente. Trabajadores especializados, fierreros, soldadores, de los mejores del mundo, esa es una ventaja comparativa que tenemos con relación a otros países, los trabajadores de la construcción de México son de los mejores del mundo", agregó AMLO.

CREACIÓN DE EMPLEOS

El mandatario federal destacó además la importancia para el desarrollo económico de la región, debido a que el Tren Maya favoreció la creación de múltiples empleos.

"Esta primera etapa ya cumplió su propósito de que en el Sureste se crearan muchos empleos, porque esa es la ventaja de la industria de la construcción: se hacen las obras, se reactiva la economía, se generan muchos empleos", refirió AMLO.

López Obrador aseguró que con esta obra se redujo la pobreza en el País. "Por primera vez en muchos años se redujo la pobreza en México, y donde más se redujo fue en el Sureste. Por eso debemos de sentirnos muy orgullosos, muy contentos y por eso hablo de que este es un día muy especial para el Sureste, para Campeche, y para México", concluyó AMLO.