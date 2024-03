"No pasa nada": AMLO reacciona ante críticas de Ricardo Salinas Pliego

Luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego manifestó su desacuerdo con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el mandatario reaccionó a sus declaraciones y señaló que México es un país libre y que se respeta la libertad de expresión.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el presidente habló sobre la postura de Salinas Pliego y desmintió cualquier actitud dictatorial o autoritaria por parte de su gobierno, como lo había afirmado el empresario.

Aunque no comparte la perspectiva del empresario, López Obrador destacó que se respeta la opinión de todos y que no se practica la censura.

"Vivimos en un país libre, que se expresó ayer Ricardo Salinas Pliego con holgura, sin ninguna limitación y no pasa nada, nada. Eso antes no se veía y aquí no pasa nada, se respeta, es sagrada la libertad en general y la libertad de expresión en particular", dijo.

"Desde luego, no coincidimos, pero respetamos la opinión de todos y no censuramos a nadie. Debemos de sentirnos muy orgullosos por eso no, hay un régimen autoritario, mucho menos dictatorial", señaló el mandatario.

"Hay debate y es natural que tengamos puntos de vista diferentesos, pero nos respetamos y tenemos una gran ventaja, algo excepcional, tenemos un pueblo muy consciente, muy informado, muy politizado", agregó.

¿QUÉ DIJO SALINAS PLIEGO SOBRE AMLO?

Ayer, Ricardo Salinas Pliego, lanzó una crítica fuerte a López Obrador pese a que dijo que son amigos desde hace mucho tiempo.

En entrevista con el periodista Javier Alatorre, expresó su descontento con la actitud del presidente, argumentando que en vez de fomentar la unidad, promueve la división.

"Soy amigo de él porque tenemos muchos años de conocernos, pero he visto que se ha radicalizado y que se ha juntado con una serie de personas que son nefastas y que nos está llevando por mal camino. Y se lo digo a la cara, está equivocado", dijo.