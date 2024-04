"No nos pueden cancelar": AMLO aclara que el INE no puede prohibir su libro "Gracias" ni sus mañaneras

En la mañanera de este martes 2 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que sus adversarios están muy enojados con su gobierno y la transformación y por eso en el Instituto Nacional Electoral (INE) quieren censurar su libro "Gracias" y prohibir las mañaneras.

AMLO expresó que el INE no tiene facultad para hacerlo porque sería violar las libertades. "Le haríamos caso a este intelectual brillante de Lorenzo Córdova, que dice que hay una nueva lengua porque no se debe decir mañanera, sino matutina; entonces, ya no haríamos mañaneras, sino matutinas", dijo sobre si cancelaría sus conferencias.

"No nos pueden silenciar porque sería violatorio de la Constitución, no tiene facultad para hacerlo, sería violar las libertades, no podrían hacerlo, estamos cumpliendo porque nos están mandando casi diario que borremos matutinas y estamos borrando", señaló el presidente.

"Para entender cuál es su enojo, hay que leer el libro porque hay cosas que no he dicho porque no corresponde, pero no les gusta", manifestó AMLO.

CENSURA

López Obrador argumentó que ahora le piden que quite de las mañaneras las iniciativas de reforma a la Constitución, pero no aclaran porque ese día no hubo mañanera, porque fue un anuncio por la tarde, "la tardeada", dijo el mandatario federal.

"Siempre la derecha y el conservadurismo han utilizado el miedo. Eso es lo que está sucediendo, nada más que cometen un error, de que piensan de que el pueblo es tonto, y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, con todo respeto, porque la gente está muy consciente", agregó AMLO.

"Ellos son defensores de una minoría, han llegado al colmo con su desesperación de que se les olvidó, ya no hablan de que ayudara los pobres el populismo, paternalismo".

El presidente refirió que para ellos ayudar a los de arriba es rescate o fomento, y ayudar a los pobres es populismo o paternalismo. Pero ahora ya son defensores de las políticas del Bienestar, pese a que siempre estuvieron en contra.