Niño de 10 años mata a su amiguito por ganarle a las maquinitas

Los menores se encontraban jugando en una tienda y, tras varias partidas, Samuel "N", de 11 años, le ganó a su compañero de juegos. Molesto, el agresor se dirigió a su casa, de donde sustrajo una pistola propiedad de su padre, para regresar al establecimiento, donde asesinó a su amigo de un balazo en la cabeza.

Los propietarios del negocio llamaron a los servicios de emergencia, quienes trasladaron al niño a un hospital cercano aún con vida, pero falleció unas horas después.

En cuanto el menor agresor fue sacado por su padre de la comunidad y se encuentran prófugos, por lo que las autoridades implementaron un operativo de búsqueda.

FAMILIARES EXIGEN JUSTICIA

La señora Leticia Hortencia Reyes de Jesús, madre del niño asesinado, pidió a las autoridades justicia para su hijo y también solicitó a la ciudadanía que ayuden para dar con el paradero del responsable y su padre, que desde el mismo día del crimen abandonaron el pueblo y no se sabe nada de ellos.

La madre de Samuel aseguró que su hijo era un niño muy feliz y no tenía rivalidad con el agresor, sino lo contrario, ya que eran buenos amigos; además, responsabilizó a los padres por dejar el arma al alcance de su hijo y no mantenerla en un lugar seguro.

"Ayúdenme porque siento muy feo, y ese padre tiene que pagar por lo que hizo su hijo. Ese padre que le comentó a su hijo que matar no era nada del otro mundo. Eso es lo que yo quiero pedir, que me ayuden para que ese hombre pague, porque el niño tal vez no puede pagar porque lo hizo inconscientemente, o no sé cómo fue, pero Samuel ya no vive, Samuel ya se fue", mencionó.

El pequeño Samuel fue velado en su humilde casa, y entre flores blancas, rezos y lágrimas, fue acompañado hasta su última morada por sus padres, familiares y amigos.