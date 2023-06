Niegan acceso a la mañanera a la senadora Xóchitl Gálvez

La senadora panista Xóchitl Gálvez llegó esta mañana hasta Palacio Nacional para ingresar a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador para ejercer su derecho de réplica otorgado por un juez.

A bordo de su bicicleta, la legisladora llegó en punto de las 6:00 de la mañana acompañada de un grupo de simpatizantes que la apoyaba con gritos de "¡No estás sola!" y "¡Presidenta, presidenta!".

La puerta 1 de Palacio Nacional fue cerrada pese a que es el acceso de la prensa y personal administrativo.

Al inicio de la mañanera la senadora intentó ingresar a la conferencia del presidente, pero al no poder hacerlo decidió retirarse.

DE QUÉ TRATA EL DERECHO DE RÉPLICA DE XÓCHITL GÁLVEZ

La senadora panista ingresó un amparo luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ella votó contra la pensión de los adultos mayores, lo cual ella negó, por lo que solicitó un amparo para que un juez le concediera un derecho de réplica, mismo que fue aprobado.

La semana pasada, el presidente afirmó que apelaría el fallo del juez y la legisladora debería tener su propia conferencia.

Xóchitl Gálvez llegó a Palacio Nacional con un cartel en mano con la leyenda "Presidente, no le saque" y tras un rato de espera se retiró al no poder entrar a la mañanera.

"Yo sí pensaba que sí podría ingresar y además el Presidente dio su palabra, el dio su palabra. Yo no necesito un pedacito de la popularidad del Presidente, no lo necesito (...) no vengo a pedirle un pedazo de su popularidad", dijo la senadora.

"¿No oyen al pueblo? ¿No hay timbre? (...) No van a abrir, cuando llegan al poder no oyen ni escuchan", expresó a la vez que tocaba la puerta de Palacio Nacional.