Netflix te presenta una nueva forma de realizar las búsquedas de tu contenido favorito

Con el transcurso de los años, Netflix ha acumulado un extenso y diverso catálogo para satisfacer las preferencias y demandas de su audiencia, sin embargo. dada su magnitud, encontrar contenido que se ajuste a tus gustos puede resultar más desafiante de lo esperado.

Navegar por el menú principal de la plataforma no siempre es suficiente, ya que podría no mostrar exactamente lo que estás buscando, además, buscar directamente una serie, película o documental podría no ofrecer opciones similares para ver después.

Lo que ha llevado a Netflix a implementar códigos especiales, los cuales agrupan categorías específicas para facilitar y agilizar el acceso a tus contenidos favoritos; así como su catálogo, hay una gran cantidad de códigos, pero en esta ocasión, te informaremos sobre el tipo de contenido asociado a los códigos 5685, 7424 y 67879.

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS CÓDIGOS 5685, 7424 Y 67879 DE NETFLIX?

¿Eres aficionado al anime y a la cultura coreana? Bueno, estos códigos agrupan contenido que seguramente te resultará interesante.

El código 5685 corresponde a las películas coreanas, donde encontrarás desde clásicos como "Estación Zombie: Tren a Busan" hasta los últimos lanzamientos como "Me llamo Loh Kiwan". Además, estas películas están subdivididas en categorías como acción, suspenso, comedia, drama, entre otras.

Por otro lado, el código 67879 reúne contenido similar, pero esta vez son series coreanas, también conocidas como Kdramas. Su catálogo es amplio e incluye tanto títulos famosos como estrenos. Podrás explorar para encontrar la serie que mejor se adapte a tus gustos.

Finalmente, si eres un fanático del anime, debes tener en cuenta el código 7424. aquí encontrarás tanto series como películas de animación japonesa, desde los aclamados largometrajes del Studio Ghibli como "El Viaje de Chihiro" hasta producciones populares como "One Piece" y "Naruto".

Si deseas ser más específico en tu búsqueda, hay otros códigos que agrupan diferentes tipos de contenido de anime, tales como películas y series de acción (2653), comedias (9302), dramas (452), fantasía (11146), terror (10695) y ciencia ficción (2729). También hay códigos específicos para aquellos que solo deseen ver películas de anime (3063) o series de anime (6721).

¿CÓMO BUSCAR CONTENIDO A TRAVÉS DE UN CÓDIGO EN NETFLIX?

Utilizar los códigos para encontrar contenido en la plataforma de Netflix es muy sencillo, puedes hacerlo directamente desde la barra de búsqueda, o bien si deseas utilizar otros códigos, simplemente sustituye la palabra "código" al final del siguiente enlace por la clave numérica correspondiente al contenido que deseas ver: https://www.netflix.com/mx/browse/genre/código