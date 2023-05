Netflix: Conoce como compartir una cuenta de la plataforma sin tener que pagar extra

Desde hace unos días la plataforma de streaming Netflix, comenzó una campaña en contra de aquellos usuarios que actualmente se encuentran compartiendo sus cuentas.

La plataforma advirtió que las personas que vivan fuera del domicilio dónde se contrató el servicio, se les cobrará un precio de 69 pesos extras al mes por compartir el servicio.

Hubo quienes mostraron su inconformidad en redes sociales con esta medida de Netlifx. Sin embargo, hay quienes afirman que existen otras formas de ´evadir´ esta nueva decisión de la plataforma de streaming.

El portal Lifehacker explicó que no hay necesidad de pagar los 69 pesos extras para utilizar Netflix ya que, el wifi es la forma con la que se detecta desde que dispositivo se inició la sesión.

¿COMO COMPARTIR LA CUENTA DE NETFLIX SIN TENER QUE PAGAR UN PESO EXTRA?

La plataforma ubica el hogar del usuario titular de la cuenta mediante la dirección IP de los televisores y mediante la actividad que se tenga en la cuenta, es como se determina si el dispositivo pertenece al domicilio del titular del servicio.

Las dos formas de utilizar Netflix sin necesidad de realizar un pago extra como usuario independiente según lo explica Lifehacker son:

-La primera alternativa consiste en iniciar la sesión en los dispositivos de la casa del titular de la cuenta con su wifi. Posteriormente, volver a casa y usar con normalidad el servicio de Netflix desde el aparato desde dónde se tuvo acceso al programa, aunque ya no se encuentre presente en el domicilio del titular. Ocasionalmente, se necesitará volver a abrir sesión y repetir todo el procedimiento anterior.

-La otra opción, es no abrir sesión en la televisión ya que según explica Lifehacker, hay una "laguna" en la política de la plataforma y si no se accede en la televisión o una caja de transmisión como Roku o Apple TV, no hay necesidad de configurar el domicilio. Con esta alternativa, pueden disfrutarse desde el celular, computadora o tablet, series y películas y conectarlos directamente a la pantalla mediante cable HDMI.

Las estrategias que Netflix ha anunciado, comenta el Portal Lifehacker, solo son medidas para generar más ingresos para la plataforma de streaming.