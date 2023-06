"Mi gobierno no admite chantajes", dice AMLO ante protestas de agricultores

En la conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a las protestas que mantienen los productores agrícolas que exigen un mejor precio de garantía en maíz y trigo.

El mandatario mencionó que su gobierno "no admite chantajes" y aseguró que no se usará la fuerza pública para erradicar las manifestaciones de los productores de Culiacán.

Destacó que se está ayudando a los productores y a la gente más necesitada y lamentó que las personas que requieran usar el aeropuerto de Culiacán resulten afectadas.

"Toman el aeropuerto de Culiacán, como 200. Para su tranquilidad no vamos a usar la fuerza pública, lo lamento mucho por quienes necesitan viajar, pero nuestro gobierno no permite chantajes y menos de gente acostumbrada a la corrupción"

López Obrador aseguró que su gobierno ha atendido a los productores de maíz, trigo y sorgo como nunca antes se había hecho y acusó que sus oponentes políticos y asociaciones "de elite" son los que se manifiestan, pues grandes productores estaban acostumbrados al subsidio, pero esto ya no es posible.

Asimismo, aseguró que se están atendiendo las peticiones de los agricultores sobre los precios de garantía de sus cultivos, pero destacó que estas demandas están encabezadas por líderes campesinos y opositores de su gobierno.

Al ser cuestionado por el llamado del gobernador de Sinaloa para ocupar instalaciones de Gruma, Minsa y Cargill, AMLO respondió: "No, no, no, eso no resuelve, deben de entender que se les está ayudando, pero aquí están metidos los del bloque conservador".

"A los del bloque opositor los tengo bien fildeados, ya no saben qué hacer para afectar la transformación del país", refirió.