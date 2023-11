Mi administración no está endeudada, estamos al día con los proveedores: AMLO

En la mañanera de este miércoles 29 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó que su administración no tiene deudas, pues en su gobierno se han manejado bien las finanzas y sin privilegios.

"Estamos prácticamente al día, no tenemos deudas con proveedores, solo hay algunas demoras", destacó AMLO en su conferencia matutina.

AMLO aclaró que sí hay algunas deudas en Pemex, pero se están poniendo al corriente. "En mi administración no se tolera, como era antes, los de mayor influencia no pagaban impuestos, eran una mafia de factureros para evadir responsabilidad", comentó el mandatario.

PANORAMA

Ante ello AMLO mostró un informe de la recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde reveló que hasta el 28 de noviembre se logró un monto de cuatro billones 671 mil millones de pesos. Es decir, hubo un dos por ciento de incremento en variación real.

Respecto a la economía mexicana AMLO aseveró que hay un crecimiento sin crisis ni devaluaciones, incluso destacó que el peso está muy fuerte a como no se veía durante 50 años.

FINANZAS CON RESPONSABILIDAD

AMLO afirmó que su gobierno ha manejado las finanzas con mucha responsabilidad y destacó que se tiene una buena recaudación porque no hay privilegios fiscales.

“Tenemos afortunadamente una buena recaudación, precisamente porque no hay privilegios fiscales, porque no se tolera, como era antes los de mayor influencia no pagaban impuestos, ahora ya no hay eso, también de ahí vienen algunas polémicas”, resaltó AMLO.

El presidente recordó que apenas hace unos días estuvo en la UNAM Gloria Álvarez, una politóloga de ultraderecha quien justificó en su ponencia a los empresarios que no pagan impuestos porque desconfían del gobierno.

"Nosotros hemos hechos las cosas bien y vamos a seguir trabajando duro para beneficio del pueblo, mi administración no le debe nada a nade, estamos limpios", concluyó AMLO.