México, sede del Congreso Mundial de las Familias 2022

El objetivo general es "Fortalecer a la familia para favorecer el desarrollo integral y pleno de sus miembros", por lo que las actividades están diferenciadas por edad y por temática de manera atractiva y práctica.

El Congreso cuyo lema es Acompañando a las familias en un mundo desafiante", desea llegar a toda la población con un mensaje claro y sencillo:

No hay familias perfectas. Imagina la mejor versión de la tuya: queremos acompañarte a conseguirla.

"Si en la familia se descubre la belleza de la vida y se fundamenta la esperanza de un mundo mejor, como sociedad debemos hacer todo lo necesario para fortalecerla". Fernando Milanés, Presidente del XIV Congreso Mundial de las Familias.

Los temas que abordará serán de la familia como habitat natural del ser humano y la relación con su ecosistema social: la escuela, el trabajo, la comunidad, las Iglesias, y el mundo del entretenimiento; planteando cómo enfrentar la crisis climática que se vive al interior de las familias.

El evento público internacional e interreligioso que busca unir y equipar a líderes, organizaciones y familias para celebrar y fortalecer a la familia como fundamento natural de la sociedad al cual se ha convocado trece veces.

En México fue en 2004, y los últimos tres en Budapest, Hungría (2017), Chisinau, Moldavia (2018) y Verona, Italia (2019) donde han participado jefes de Estado, connotados expertos, políticos, líderes religiosos y sociales en el ámbito del matrimonio, la familia y la libertad religiosa.

Con base en evidencia de las ciencias sociales, y desde la perspectiva de especialistas y líderes en diversos ámbitos y religiones, la temática será abordada por más de 50 expositores nacionales e internacionales que, acogiendo a toda persona desde su dignidad, compartirán experiencias y conocimientos para beneficio de los asistentes y de sus familias.

Las instituciones que invitan y convocan son Red Familia, Familia Unida, Juntos por México, FAPACE (Federación de Asociaciones de Padres y Amigos de Centros Educativos), Confederación USEM, la Unión Nacional Cristiana, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días, International Organization for the Family, y Global Center for Human Rights.

Entre los expositores están: Enrique Rojas (España), Nicki y Sila Lee (Reino Unido), Christopher West (EEUU), Dra. Julia Borbolla (México), Tomás Melendo (España), Meg Meeker (EEUU), Tamara Falcó (España), Ron Deal (EEUU), P. Ángel Espinosa de los Monteros (México), Dr. Jesús Amaya (México), Ron Daly (EEUU), Maribel Gérman (México), Rorro Echávez (México), Karen Lorenzo (Guatemala), Jason Evert (EEUU), P. Adolfo Güemez (México), Antonia Salzano de Acutis (Italia), Juan Manuel Cotelo (España), Pastor Cash Luna (Guatemala), y Eduardo Verástegui (México).

Para inscribirse y participar en el Congreso Mundial de las Familias y conocer más detalles pueden ingresar a la página https://wcfmexico.org