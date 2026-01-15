México busca concretar visita del papa León XIV en 2026: Sheinbaum

El Gobierno de México buscará concretar la visita del papa León XIV al país en 2026, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien confirmó que se retomarán los contactos con el Vaticano para avanzar en la organización de este posible viaje apostólico.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que, aunque aún no existe una invitación formal aceptada, el pontífice ha manifestado su "deseo e interés" de viajar a México en un encuentro privado con el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes.

"No hemos recibido algo formal, pero vamos a buscarlo para saber cuál es la fecha y cuál es su interés", señaló.

LA VISITA SE HA IMPULSADO DESDE EL INICIO DEL PONTIFICADO

Sheinbaum indicó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a establecer comunicación con Aguiar Retes para conocer más detalles sobre la posible visita.

Recordó que desde el inicio del pontificado de León XIV, su administración ha impulsado gestiones diplomáticas, incluyendo una carta de invitación entregada en el Vaticano en mayo de 2025.

La presidenta destacó que, aunque México es un Estado laico, su Gobierno reconoce al papa como jefe de Estado y subrayó la importancia simbólica de una visita papal en un país de mayoría católica. "Sería una visita importante", afirmó.

Le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el interés del Papa León XIV de venir a México, señala que sería muy bueno que lo hiciera. pic.twitter.com/ZtLc1lby6e — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) January 15, 2026

TODAVÍA NO HAY UN ACUERDO CERRADO

Sheinbaum también resaltó que el actual pontífice ha expresado posturas coincidentes con su administración en temas como la pacificación global, la migración y una visión humanista del futuro. "Coincidimos en una visión no solo para México, sino para el mundo entero", apuntó.

Aunque expresó su deseo de que la visita pueda concretarse incluso este año, la mandataria aclaró que todavía no existe un acuerdo cerrado. "Lo estaríamos recibiendo y él, con la Iglesia católica, haría sus propios arreglos. Vamos a esperar, pero creo que es muy bueno que venga", concluyó.

La última visita de un papa a México fue en 2016, cuando Francisco recorrió diversos estados del país, entre ellos Chiapas, Chihuahua, Michoacán y la Ciudad de México, donde acudió a la Basílica de Guadalupe.