"Me pueden perseguir, ya saben dónde voy a estar": AMLO no teme a persecución política

En la conferencia mañanera de este miércoles 14 de junio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que está acostumbrado a ser perseguido políticamente, pero terminará su sexenio con la conciencia tranquila, por lo que no teme.

AMLO negó que al concluir su mandato en 2024 será parte de una persecución política, y aseguró que no abandonará el país una vez que deje la Presidencia.

Destacó que se retirará a su racho de Palenque, Chiapas, al mencionar en La Mañanera los casos de expresidentes que han sido perseguidos por los nuevos gobiernos.

El mandatario aseguró que si quieren accionar en su contra, saben dónde encontrarlo, pues no se irá de México.

El mandatario federal mencionó que está acostumbrado al hostigamiento político desde que era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, donde fue desaforado.

"De que me puedan perseguir, pues tampoco, porque no me voy a ir del país, y ya todo mundo va a saber dónde voy a estar, ¿qué me van a perseguir? Ahí los voy a esperar. Estoy acostumbrado a enfrentar la persecución política, la guerra sucia, incluso los juicios para encarcelarme", declaró el presidente.

"Ya tengo años en esto y tengo mi consciencia tranquila y no voy a dar ni un paso atrás en el tiempo que me queda. Yo estoy aquí porque el pueblo de México decisión que se iniciara una transformación, mal haría, sería un acto de traición, que yo me hiciera cómplice de corruptos", aseguró.

López Obrador ha mencionado en varias ocasiones que al terminar su sexenio se retirará a su finca de Palenque, Chiapas, junto con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, y vivirá de su pensión para adultos mayores y una pensión del Issste.