¿Me pueden correr del trabajo por tener una relación amorosa?

En el territorio mexicano no existe una legislación específica que prohíba las relaciones sentimentales en el ámbito laboral. Sin embargo, la cuestión sigue siendo motivo de controversia en las empresas, por lo que estas, a través de sus reglamentos internos, buscan prevenir posibles conflictos de interés o disminuciones en la productividad.

Una encuesta de la bolsa de trabajo por Internet, OCC, reveló que, en México, seis de cada 10 personas confesaron haber tenido una relación amorosa en sus trabajos. De acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT), ninguna empresa puede despedir a sus empleados por sostener una relación amorosa con un colega de la compañía, pues esto no es causal de despido, según el artículo 47 de esta legislación.

CLARIDAD

Para la Ley Federal de Trabajo (LFT) sostener una relación amorosa entre dos colaboradores de la empresa no significa una causal de despido válida, incluso si existen empresas que entre sus políticas no permiten este tipo de vínculos afectivos entre colegas, por lo tanto, no se pueden prohibir y mucho menos llamarte a firmar tu renuncia porque tienes un noviazgo con alguien de la compañía.

Si bien, habrá algunas empresas en México que no permiten las relaciones amorosas entre jefes y subordinados, tampoco es una causal de despido en caso de que esta situación suceda en la compañía, pues la Ley Federal del Trabajo no prohíbe este tipo de vínculos afectivos.

Por ello, recursos humanos podría pedirle a la pareja ser lo más profesionales posibles en esta situación, pero no pueden despedirlos porque la ley en el país no lo considera una falta que conlleve a rescindir sus contratos laborales.

¿Y SI BAJO MI RENDIMIENTO?

Aunque la Ley Federal del Trabajo no impide que los colegas tengan vínculos afectivos como noviazgos, la empresa SÍ puede despedir a un empleado cuando su rendimiento laboral se vea comprometido, es decir, que, por prestar más atención al noviazgo, ha dejado de cumplir con sus funciones y tareas laborales que han repercutido de manera negativa entre su equipo de trabajo y en las metas de la compañía.

Por ello, si tienes o conoces a algún colega que sostiene una relación amorosa con otro compañero lo mejor siempre será mantener una actitud sumamente profesional dentro de la oficina para que este vínculo amoroso no afecte las operaciones de la compañía.