"Me equivoqué": AMLO pide perdón a los sonorenses por recomendar a ciertos políticos del pasado

En la mañanera de este viernes 12 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó que en repetidas ocasiones se ha disculpado con la ciudadanía, de manera específica con el pueblo de Sonora, porque en el pasado propuso a dos personalidades para representar a la entidad en temas políticos, motivo por el cual reconoció que se había equivocado.

Sin dar nombres y a pregunta expresa, AMLO remarcó que a pesar de reconocer el error, insistió en que la finalidad de justificar lo anterior es para que conste que en la mañanera no se habla mal de los candidatos.

"Ofrecí disculpa porque yo hice la sugerencia, la recomendación de que en Sonora se buscara que participaran todas las clases sociales, todos los sectores que estuviesen representados, y yo recomendé a una candidata y me equivoque completamente", dijo el presidente.

López Obrador agregó que no solamente se equivocó con una persona, sino también se ha equivocado otros. "es de humanos equivocarse".

CLARIDAD

"Vamos a dejarles a los sonorenses que ellos decidan, a las mujeres y hombres de Sonora. Ellos son muy inteligentes y saben bastante, saben quién es quién en Sonora, son ciudadanos auténticos, no son imaginarios", aclaró el mandatario federal.

El presidente argumentó que la revolución mexicana surge en el norte y en particular en Sonora. "Los sonorenses siempre han estado a la vanguardia de las transformaciones en México, el pueblo de Sonora, entonces vamos a dejárselos al pueblo, y ya no estemos hablando de esto porque a ustedes no les hacen nada pero a mi si me cepillan los del INE".