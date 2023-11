Marcelo Ebrard sorprende al no registrarse con Movimiento Ciudadano

En un giro inesperado, el excanciller y exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, optó por no inscribirse en el proceso interno de Movimiento Ciudadano como aspirante a la candidatura presidencial. El periodo designado para tal registro inició a las 10 de la mañana de este domingo 12 de noviembre y concluyó a las 19:00 horas, sin que Ebrard hiciera acto de presencia ante las autoridades partidistas.

El equipo de campaña del exfuncionario ya había adelantado horas antes que Ebrard no participaría en el proceso de este domingo, confirmando así la especulación que había surgido en los círculos políticos respecto a su posible postulación. La decisión fue oficialmente anunciada por su vocero, Daniel Millán, quien respondió a las preguntas de los reporteros a través del chat que ha mantenido abierto desde el inicio de los eventos de precampaña. "No se va a inscribir hoy", declaró Millán, añadiendo que el ex canciller emitiría un mensaje al respecto durante el día siguiente, es decir, mañana lunes.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, al ser cuestionado directamente sobre la posibilidad de la participación de Ebrard, elogió al exfuncionario: "Lo he dicho antes y lo reitero ahora, es un mexicano excepcional, con perfil suficiente para ocupar ese cargo, y nosotros lo único que decimos es que nuestra convocatoria tiene abiertos los espacios de participación para personalidades como él, si lo desean. Es un gran mexicano y sería una gran distinción".

Hasta las dos de la tarde, los únicos aspirantes inscritos eran el gobernador con licencia de Nuevo León,, y la senadora Indira Kempis. La ausencia de Ebrard en este proceso interno ha generado especulaciones y debates en los círculos políticos sobre las razones detrás de su decisión y su posible impacto en el panorama político de cara a las elecciones presidenciales del