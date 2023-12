Los 10 autos más vendido en México también son los peores calificados, según estudio

El Poder del Consumidor ha publicado un informe en donde se señala que ninguno de los 10 autos más vendidos en México en 2023 cumple con los estándares de seguridad necesarios para garantizar la protección de los consumidores y de quienes comparten las carreteras.

Por ello, si estás considerando la posibilidad de adquirir un automóvil nuevo, es fundamental tener en cuenta los hallazgos de dicha investigación.

La organización informó sobre la falta de seguridad en los modelos 2023-2024 más populares, resaltando que 21 de ellos carecen de control electrónico de estabilidad, 16 no disponen de cinturones de tres puntos en todas las plazas, 35 no ofrecen anclajes Isofix/LATCH para sistemas de retención infantil, y sorprendentemente, 147 modelos no cuentan con frenado autónomo de emergencia.

MÁS VENDIDOS

La lista de los 10 autos más vendidos entre enero y septiembre de 2023 incluye marcas reconocidas como Kwid, Nissan, Mazda, MG, Chevrolet, y Kia.

No obstante, según El Poder del Consumidor, algunos de sus modelos más populares no cumplen con los estándares recomendados por la Organización de las Naciones Unidas ni han obtenido la máxima calificación de 5 estrellas del Programa de Evaluación de Autos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP).

Los 10 autos peor calificados en seguridad, según el informe, son:

Renault Kwid

Mazda2

Mazda3

Chevrolet-GM Aveo

Nissan Sentra

MG Motor MG5

Nissan Versa

Kia Rio Sedán

Nissan March

Nissan NP300

CALIFICACIONES

El Kia Río Sedán obtuvo 2 estrellas tanto para ocupante adulto como infantil, mientras que el Nissan March logró 1 estrella para ocupante adulto y 2 para infantil. Asimismo, el Mazda recibió 2 estrellas para ocupante adulto y 3 para infantil.

La relevancia de estos hallazgos se basa en estadísticas proporcionadas por Carolina Pérez, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), que señala que aproximadamente 16,000 personas mueren en México cada año debido a accidentes de tránsito.

Además, se estima que 2.8 de cada 10 muertes podrían evitarse si todos los vehículos contaran con las ocho tecnologías básicas de seguridad vehicular recomendadas por la ONU.

Es importante mencionar que, entre los 10 modelos más vendidos, solo el Nissan Versa cuenta con el sistema de frenado autónomo de emergencia (AEB).