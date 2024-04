¿Lo sabías? Costco ofrece estos servicios gratuitos a sus clientes en el 2024

Reconocida como una de las principales cadenas minoristas a nivel global, Costco Wholesale no solo se distingue por su extenso catálogo de productos a precios competitivos, sino también por los servicios adicionales que brinda a sus socios del club de membresía.

Fundada en 1976 en Estados Unidos, Costco ha alcanzado una posición destacada en el sector minorista, con una amplia presencia internacional y millones de socios que confían en su modelo de negocio.

Sin embargo, más allá de la venta al mayoreo de productos de alta calidad, Costco se distingue por ofrecer una serie de servicios gratuitos que dan valor a la experiencia de compra de sus socios.

La cadena de tiendas tiene pada sus socios desde exámenes de la vista hasta asesoramiento nutricional, así como eventos exclusivos.

¿CÓMO PUEDES OBTENER LOS SERVICIOS GRATUITOS DE COSTCO?

Aunque quizás no estés al tanto de estos servicios, es importante señalar que son completamente gratuitos para los socios de su club de membresía. Es decir, no implican ningún costo adicional para quienes cuentan con cualquiera de las membresías de la tienda, pero no están disponibles para el público en general.

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS SERVICIOS GRATUITOS DE COSTCO

Examen de la vista profesional sin costo adicional, que permite a los socios acceder a un examen completo de la vista para corregir problemas visuales o monitorear su salud ocular.

Cuidado y mantenimiento de anteojos, que incluye limpieza y ajuste de lentes sin cargo alguno para garantizar una visión óptima.

Examen auditivo, que ofrece a los socios la posibilidad de someterse a audiometrías sin costo para evaluar su capacidad auditiva.

Calibración gratuita de la presión de llantas, que ayuda a mantener la seguridad y el rendimiento del vehículo.

Asesoramiento nutricional gratuito, muestras de productos y eventos especiales exclusivos para socios, que fortalecen la conexión entre la empresa y sus clientes.

Costco Wholesale se destaca no solo por sus productos de calidad y precios competitivos, sino también por los servicios gratuitos que ofrece a sus socios del club de membresía.

Con esto, demuestra su compromiso con la salud, la seguridad y la satisfacción del cliente a través de una variedad de prestaciones adicionales disponibles exclusivamente para sus socios.