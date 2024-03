Liverpool prepara su primera Venta Nocturna para este 2024

Liverpool, la icónica tienda departamental, no escatima en consentir a sus clientes y esta vez no será la excepción, imagina conseguir un par de elegantes tenis Puma, en piel y completamente negros a un súper precio, este es solo un ejemplo de las ofertas que podrás encontrar durante la primera Venta Nocturna 2024.

Desde moda hasta electrodomésticos, Liverpool tiene preparadas grandes rebajas para satisfacer todos los gustos y necesidades de sus clientes.

¿QUÉ ES UNA VENTA NOCTURNA LIVERPOOL?

Es un evento que se extiende durante 2 o 3 días, donde la tienda departamental ofrece promociones exclusivas y descuentos en una amplia gama de categorías, y lo mejor de todo es que no tienes que esperar hasta la noche para aprovechar estas ofertas, pues desde que Liverpool abre sus puertas en la mañana podrás encontrar descuentos tentadores que se ajusten a tus necesidades.

¿CUÁNDO INICIA LA PRIMER VENTA NOCTURNA LIVERPOOL 2024?

La inauguración en las tiendas físicas empezará puntualmente a las 11:00 de la mañana del viernes 26 de abril al domingo 28 de abril de este 2024., mientras que las ofertas en línea estarán disponibles durante todo el día y la noche hasta las 21:00 horas del domingo; así que marca en tu calendario estas fechas.

Y no te preocupes si no puedes asistir a esta Venta Nocturna en particular, ya que Liverpool tiene más sorpresas planeadas a lo largo de este 2024, desde eventos especiales para mamás y papás, hasta celebraciones por aniversario y festividades navideñas, así que Liverpool siempre tiene algo emocionante preparado para sus fieles clientes.

¿QUÉ PUEDES ENCONTRAR EN ESTA PRIMERA VENTA NOCTURNA LIVERPOOL 2024?

Aquí puedes encontrar desde descuentos del 30% hasta el 70% en departamentos como moda para mujer y hombre, zapatería, electrónica, línea blanca, hogar, vino y gourmet; además, marcas reconocidas como GAP, American Eagle, Tous, Apple, Adidas, Pandora, Disney, Aéropostale, y muchas más estarán ofreciendo increíbles ofertas.

¿CÓMO PARTICIPAR EN ESTA PRIMERA VENTA NOCTURNA LIVERPOOL 2024?

Tienes dos opciones: visitar una de las 124 tiendas departamentales de Liverpool o realizar tus compras de manera conveniente desde la comodidad de tu hogar a través de la plataforma en línea.