Liverpool: perfume de Paris Hilton, ideal para la Navidad en menos de 500 pesos

Liverpool inicia hoy su Venta Nocturna, misma que terminará el domingo 10 de diciembre, con ofertas espectaculares, así como sensacionales descuentos y promociones en sus departamentos, como línea blanca, electrónica, ropa, calzado y perfumería, entre otros.

Así que si aún no compras los regalos para esta Navidad, en Liverpool encontrarás lo que buscas, y si lo que quieres es un perfume, la tienda cuenta con un amplio catálogo de fragancias, algunas con precios a muy bajo costo.

En la página web de Liverpool podrás ver los perfumes en tendencia, así como sus precios.

Entre estas fragancias destaca un perfume original de la reconocida marca Paris Hilton, que cuenta con un 50 por ciento de descuento.

¿CUÁL PERFUME PARIS HILTON ESTÁ EN OFERTA EN LIVERPOOL?

Si lo que buscas es un perfume sofisticado y elegante, con aroma afrutado, entonces debes saber que en Liverpool encontrarás la opción perfecta, y con el extra de que está a precio rebajado.

El nuevo perfume de Paris Hilton en oferta en Liverpool es el Gold Rush de 30 ml., es una fragancia lujosa y glamorosa. Sus notas cítricas y afrutadas ofrecen una apertura jugosa y vibrante, mientras que las notas florales suaves y seductoras añaden un toque femenino y elegante.

La base de pachulí y almizcle brinda una sensación cálida y sensual.

Familia olfativa: Floral.

Grupo olfativo: Floral Frutal Gourmand.

Notas de salida: nectarina, limón, bergamota.

Notas de corazón: orquídea, pétalos de rosa, violeta.

Notas de fondo: praliné, vainilla, madera de cachemira.

¿CUÁL ES EL PRECIO DEL PERFUME GOLD RUSH DE PARIS HILTON EN LIVERPOOL?

El perfume Gold Rush de Paris Hilton, creado especialmente para mujeres que quieran lucir atractivas y oler rico tiene un precio original de 799 pesos, pero con el descuento de Liverpool sale solo en 450 pesos, es decir, tiene un descuento de 349 pesos.

TIPS PARA QUE EL PERFUME DURE TODO EL DÍA

Si eres de las mujeres que evita usar perfume y elegir una fragancia por tener más duración, entonces no has leído algunas de las recomendaciones para que huelas bien durante todo el día. Sigue los consejos, así no gastarás las botellas en cuestión de semanas.

Aplica el perfume después del baño

Es mejor con la piel desnuda

Rocía en las zonas con pulso

Pon especial atención en la nuca