Lilly Téllez se registra como precandidata al Senado por el PAN

Este sábado 13 de enero, Lilly Téllez se registró en Hermosillo como precandidata al Senado de la República por el Partido Acción Nacional (PAN), para la elección de junio del 2024.

Es por ello que la actual senadora pudiera encabezar la alianza PAN-PRI-PRD, junto con el exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones.

Me acabo de registrar como candidata al Senado por Sonora...

por un cambio de rumbo, por la PAZ en México ? pic.twitter.com/PVhuQlAhdf — Lilly Téllez (@LillyTellez) January 13, 2024

PANORAMA

La senadora Lilly Téllez aseguró que busca reelegirse como senadora para continuar trabajando por los sonorenses.

"Quiero ser senadora porque hay una responsabilidad cívica que me acuerdo muy bien que mi papá me enseñaba desde niña, hay una responsabilidad como ciudadanos que tenemos todos que sacar adelante y más los sonorenses", expresó Lilly Téllez.

Sobre su posible compañero de fórmula, el exgobernador priista de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, dijo que está contenta por ello y será interesante aprovechar la experiencia legislativa del político.

"Yo siempre he tenido una buena relación con Manlio Fabio Beltrones, es un hombre a quien propios y extraños, adversarios políticos y sus compañeros reconocen que es una persona brillante, creo que tuvo un muy buen ejercicio de gobierno en su sexenio", expuso Lilly Téllez.

OBJETIVO

En su registro, Lilly Téllez estuvo acompañada por su suplente, Lizeth López, así como por el presidente estatal del PAN, Gildardo Real, entre otras y otros panistas.

La senadora del PAN recalcó que busca reelegirse en el cargo para continuar trabajando por los habitantes de Sonora. Durante la conferencia de prensa que ofreció en punto de las 12:00, comentó que quiere ser senadora porque hay una obligación cívica, una responsabilidad como ciudadanos que todos deben sacar adelante.

POLÉMICA

Durante la conferencia de prensa que dio Lilly Téllez por su registro fue cuestionada sobre su regreso con el PAN, luego que hace seis años estaba en Morena. A lo que ella respondió:

"Vergüenza sería apoyar al gobierno más violento de la historia de México", lo que desató una oleada de aplausos entre los simpatizantes.

" Yo no he cambiado mi discurso. Yo he cumplido lo que prometí en aquella campaña. El traidor que cambió fue López Obrador", afirmó Lilly Téllez .